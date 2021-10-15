https://tr.sputniknews.com/20211015/kenyada-polisten-kacan-vampir-seri-katil-linc-edilerek-olduruldu-1049848270.html

Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü

Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü

Kenya’da, 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayan ve öldürdüğü 12 çocuktan en az birinin kanını emdiğini itiraf eden 'vampir' lakaplı katil firar etti... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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Geçen temmuz ayında Kabete bölgesinde iki çocuk cesedinin bulunmasının ardından yakalanan ve beş yıl içinde yaptığı seri cinayetlerde 12 çocuğu öldürdüğünü, en az birinin de kanını emdiğini itiraf eden Masten Milimo Wanjala dün firar etti. Polisler, 20 yaşındaki seri katilin 12 ve 13 yaşında iki çocuğun ölümüyle ilgili duruşmaya çıkmadan önce kaçtığını açıkladı. Karakolun yakınlarında bir eve sığınmaya çalışan seri katil, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bölge Komiser Yardımcısı Cornelius Nyaribai, Wanjala'nın linç edilerek öldürüldüğünü açıkladı. Nyaribai, "Linç kültürünü teşvik etmiyoruz ama şüphelinin bir grup tarafından takip edildiğini ve öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" dedi. Wanjala'nın linç edildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Wanjala'dan sorumlu olan 3 polis ise tutuklandı. Suç Araştırmaları Müdürlüğü, öldürülen kişinin Wanjala olduğunu teyit etmek için parmak izi testi yapılacağını açıkladı. Cesetleri açık kanalizasyon borularına atmışYerel basına göre, birçok suç mahallinin mısır tarlalarının yakınlarındaki kalın çalılarda bulunurken, Wanjala, bazı kurbanlarının cesetlerini açık kanalizasyon borularına attı.Polisin verdiği bilgilere göre, Wanjala çocukların ailelerinden 30 bin (275 dolar) ila 50 bin (450 dolar) Kenya şilini arsasında fidye almaya çalıştı.Musyoki'nin annesi Felista Wayua'dan yaklaşık olarak 450 dolar istemişti ancak anne fidye için istenen mablağı toplayamamıştı. Okuldan kaçırılan Opindo'nun babasından ise yaklaşık olarak 275 dolar talep etmişti.Seri cinayetlere daha 16 yaşındayken başlayan Wanjala, iddiaya göre, 12 yaşındaki Purity Maweu’yu kaçırıp ölüme terk etmeden önce kanını emdi.'Sabıkası var'The Standard gazetesi ise, şüphelinin daha önce de hapse girdiğini belirterek, sabıkalı olduğunu aktardı.Kenya'da, 2020 yılında, 125'i kız, 117'si erkek başta olmak üzere 18 yaştan küçük 242 çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Çoğu bulunup ailesiyle kavuşturulsa da en az 10'u ölü bulunurken, 18'inden hala haber yok.

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kenya, seri katil, linç