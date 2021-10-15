Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/kenyada-polisten-kacan-vampir-seri-katil-linc-edilerek-olduruldu-1049848270.html
Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü
Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü
Kenya’da, 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayan ve öldürdüğü 12 çocuktan en az birinin kanını emdiğini itiraf eden 'vampir' lakaplı katil firar etti... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T12:13+0300
2021-10-15T12:16+0300
dünya
kenya
seri katil
linç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044973738_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_af68813516857a061a43a51a0016598b.jpg
Geçen temmuz ayında Kabete bölgesinde iki çocuk cesedinin bulunmasının ardından yakalanan ve beş yıl içinde yaptığı seri cinayetlerde 12 çocuğu öldürdüğünü, en az birinin de kanını emdiğini itiraf eden Masten Milimo Wanjala dün firar etti. Polisler, 20 yaşındaki seri katilin 12 ve 13 yaşında iki çocuğun ölümüyle ilgili duruşmaya çıkmadan önce kaçtığını açıkladı. Karakolun yakınlarında bir eve sığınmaya çalışan seri katil, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bölge Komiser Yardımcısı Cornelius Nyaribai, Wanjala'nın linç edilerek öldürüldüğünü açıkladı. Nyaribai, "Linç kültürünü teşvik etmiyoruz ama şüphelinin bir grup tarafından takip edildiğini ve öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" dedi. Wanjala'nın linç edildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Wanjala'dan sorumlu olan 3 polis ise tutuklandı. Suç Araştırmaları Müdürlüğü, öldürülen kişinin Wanjala olduğunu teyit etmek için parmak izi testi yapılacağını açıkladı. Cesetleri açık kanalizasyon borularına atmışYerel basına göre, birçok suç mahallinin mısır tarlalarının yakınlarındaki kalın çalılarda bulunurken, Wanjala, bazı kurbanlarının cesetlerini açık kanalizasyon borularına attı.Polisin verdiği bilgilere göre, Wanjala çocukların ailelerinden 30 bin (275 dolar) ila 50 bin (450 dolar) Kenya şilini arsasında fidye almaya çalıştı.Musyoki'nin annesi Felista Wayua'dan yaklaşık olarak 450 dolar istemişti ancak anne fidye için istenen mablağı toplayamamıştı. Okuldan kaçırılan Opindo'nun babasından ise yaklaşık olarak 275 dolar talep etmişti.Seri cinayetlere daha 16 yaşındayken başlayan Wanjala, iddiaya göre, 12 yaşındaki Purity Maweu’yu kaçırıp ölüme terk etmeden önce kanını emdi.'Sabıkası var'The Standard gazetesi ise, şüphelinin daha önce de hapse girdiğini belirterek, sabıkalı olduğunu aktardı.Kenya'da, 2020 yılında, 125'i kız, 117'si erkek başta olmak üzere 18 yaştan küçük 242 çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Çoğu bulunup ailesiyle kavuşturulsa da en az 10'u ölü bulunurken, 18'inden hala haber yok.
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044973738_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_ab14a8ad3f860e62dbd0625b1cb9e6e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kenya, seri katil, linç

Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü

12:13 15.10.2021 (güncellendi: 12:16 15.10.2021)
© DCI KENYA/TwitterMasten Milimo Wanjala
Masten Milimo Wanjala - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© DCI KENYA/Twitter
Abone ol
Kenya’da, 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayan ve öldürdüğü 12 çocuktan en az birinin kanını emdiğini itiraf eden 'vampir' lakaplı katil firar etti. Karakol yakınlarında görülen katil, bir grup tarafından linç edilerek öldürüldü.
Geçen temmuz ayında Kabete bölgesinde iki çocuk cesedinin bulunmasının ardından yakalanan ve beş yıl içinde yaptığı seri cinayetlerde 12 çocuğu öldürdüğünü, en az birinin de kanını emdiğini itiraf eden Masten Milimo Wanjala dün firar etti.
Polisler, 20 yaşındaki seri katilin 12 ve 13 yaşında iki çocuğun ölümüyle ilgili duruşmaya çıkmadan önce kaçtığını açıkladı. Karakolun yakınlarında bir eve sığınmaya çalışan seri katil, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bölge Komiser Yardımcısı Cornelius Nyaribai, Wanjala'nın linç edilerek öldürüldüğünü açıkladı. Nyaribai, "Linç kültürünü teşvik etmiyoruz ama şüphelinin bir grup tarafından takip edildiğini ve öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" dedi.
Wanjala'nın linç edildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Wanjala'dan sorumlu olan 3 polis ise tutuklandı.
Suç Araştırmaları Müdürlüğü, öldürülen kişinin Wanjala olduğunu teyit etmek için parmak izi testi yapılacağını açıkladı.

Cesetleri açık kanalizasyon borularına atmış

Yerel basına göre, birçok suç mahallinin mısır tarlalarının yakınlarındaki kalın çalılarda bulunurken, Wanjala, bazı kurbanlarının cesetlerini açık kanalizasyon borularına attı.
Polisin verdiği bilgilere göre, Wanjala çocukların ailelerinden 30 bin (275 dolar) ila 50 bin (450 dolar) Kenya şilini arsasında fidye almaya çalıştı.
Musyoki'nin annesi Felista Wayua'dan yaklaşık olarak 450 dolar istemişti ancak anne fidye için istenen mablağı toplayamamıştı. Okuldan kaçırılan Opindo'nun babasından ise yaklaşık olarak 275 dolar talep etmişti.
Seri cinayetlere daha 16 yaşındayken başlayan Wanjala, iddiaya göre, 12 yaşındaki Purity Maweu’yu kaçırıp ölüme terk etmeden önce kanını emdi.

'Sabıkası var'

The Standard gazetesi ise, şüphelinin daha önce de hapse girdiğini belirterek, sabıkalı olduğunu aktardı.
Kenya'da, 2020 yılında, 125'i kız, 117'si erkek başta olmak üzere 18 yaştan küçük 242 çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Çoğu bulunup ailesiyle kavuşturulsa da en az 10'u ölü bulunurken, 18'inden hala haber yok.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyon çalışmalarında mimar kitabesi bulundu
12:20Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
12:18Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur
12:16Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon
12:16AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
12:13Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü
12:06Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
12:02Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı
11:51Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
11:45Fuat Oktay: 2022'de bütçe açığı 278.3 milyar TL olarak öngörüldü
11:44Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu
11:41Almanya'da elektrikten alınan vergi düşürülecek
11:27Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'
11:19AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak
11:18Amasya Mermer ve Madenciler Derneği: '200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz'
11:17Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Cep telefonlarını sürekli yüzümüze götürüyoruz ama telefon bakteri saçıyor
11:16Polonya, sığınma başvurusu yaptırmadan göçmenleri sınırda geri itmeyi yasa haline getirdi
11:14Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok
11:10ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis
11:06Sarıkaya: MHP itiraz etti, AK Parti seçim kanunuyla ilgili bazı düzenlemelerden vazgeçti