Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
https://tr.sputniknews.com/20211015/kilicdaroglu-bugun-1530da-merkez-bankasina-gidecegim-1049853626.html
Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim
Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gideceğini duyurdu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:13+0300
2021-10-15T14:13+0300
2021-10-15T14:13+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim
Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gideceğini duyurdu.