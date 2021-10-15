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Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim
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Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim
Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gideceğini duyurdu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:13+0300
2021-10-15T14:13+0300
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kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim

14:13 15.10.2021
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gideceğini duyurdu.
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