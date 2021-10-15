Kırım'da casuslukla suçlanan bir kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kırım Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Maryana Pavlovskaya, Sputnik’e verdiği görüşte, mahkemenin Kırım'da casusluk yapmakla suçlanan bir kişiyi 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırdığını belirtti.Pavlovskaya “Kırım Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nin kararı ile sanık, Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 276. maddesi (casusluk) uyarınca suçlu bulunarak 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın çekileceği yer, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumu olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.Pavlovskaya'ya göre mahkeme, dosyalar devlet sırrını oluşturan bilgiler içerdiğinden kapalı şekilde gerçekleştirildi. Sanığın kimlik bilgileri açıklanmadı.Mahkeme, sanığın devlet sırrını oluşturan bilgileri yabancı bir ülkenin temsilcisine iletmekten suçlu bulunduğunu belirtti. Karar yasal olarak yürürlüğe girmedi.
Kırım Yüksek Mahkemesi, casusluk yapmakla suçlanan sanığı 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.
Kırım Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Maryana Pavlovskaya, Sputnik’e verdiği görüşte, mahkemenin Kırım'da casusluk yapmakla suçlanan bir kişiyi 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırdığını belirtti.
Pavlovskaya “Kırım Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nin kararı ile sanık, Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 276. maddesi (casusluk) uyarınca suçlu bulunarak 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın çekileceği yer, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumu olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.
Pavlovskaya'ya göre mahkeme, dosyalar devlet sırrını oluşturan bilgiler içerdiğinden kapalı şekilde gerçekleştirildi. Sanığın kimlik bilgileri açıklanmadı.
Mahkeme, sanığın devlet sırrını oluşturan bilgileri yabancı bir ülkenin temsilcisine iletmekten suçlu bulunduğunu belirtti. Karar yasal olarak yürürlüğe girmedi.