https://tr.sputniknews.com/20211015/koc-kurlari-maliyetleri-ve-enflasyonu-azaltmanin-baska-kalici-yolu-yok-1049846437.html

Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok

Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Türkiye’nin yeniden cazip bir yatırım merkezi haline gelmesinin önemine vurgu yaparak, “Esaslı bir reform... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T11:14+0300

2021-10-15T11:14+0300

2021-10-15T11:14+0300

ekonomi

enflasyon

dolar

ömer koç

istihdam

koç holding

döviz

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Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, pandemi yaralarının hızla sarılmasının önemli olduğunu ancak rikslerin ortadan kalması ve yatırım için reform ajandasına sarılması gerektiğini vurguladı.Dünya gazetesinin aktardığına göre Ömer Koç, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalade üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikardır."'2015-2020 döneminde 11.3 milyar dolar yatırım yaptık'Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç, 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini, bu sene rakam daha da artacaklarını söyledi. Mustafa Koç, şöyle devam etti: "Koç Topluluğu olarak mevcut şartlar içinde risklerimizi basiretle yönetirken uzun dönemli hedeflerimizi de göz ardı etmiyoruz. Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

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enflasyon, dolar, ömer koç, istihdam, koç holding, döviz