Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211015/koc-kurlari-maliyetleri-ve-enflasyonu-azaltmanin-baska-kalici-yolu-yok-1049846437.html
Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok
Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Türkiye’nin yeniden cazip bir yatırım merkezi haline gelmesinin önemine vurgu yaparak, “Esaslı bir reform... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T11:14+0300
2021-10-15T11:14+0300
ekonomi
enflasyon
dolar
ömer koç
istihdam
koç holding
döviz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049846271_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b1e4f7b757c0501166b6c19776fb501.jpg
Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, pandemi yaralarının hızla sarılmasının önemli olduğunu ancak rikslerin ortadan kalması ve yatırım için reform ajandasına sarılması gerektiğini vurguladı.Dünya gazetesinin aktardığına göre Ömer Koç, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalade üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikardır."'2015-2020 döneminde 11.3 milyar dolar yatırım yaptık'Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç, 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini, bu sene rakam daha da artacaklarını söyledi. Mustafa Koç, şöyle devam etti: "Koç Topluluğu olarak mevcut şartlar içinde risklerimizi basiretle yönetirken uzun dönemli hedeflerimizi de göz ardı etmiyoruz. Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049846271_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_512e2c697cce00c9f9ec75c1ff6a6834.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, dolar, ömer koç, istihdam, koç holding, döviz

Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok

11:14 15.10.2021
© AAÖmer Koç
Ömer Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
Abone ol
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Türkiye’nin yeniden cazip bir yatırım merkezi haline gelmesinin önemine vurgu yaparak, “Esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok” dedi.
Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, pandemi yaralarının hızla sarılmasının önemli olduğunu ancak rikslerin ortadan kalması ve yatırım için reform ajandasına sarılması gerektiğini vurguladı.
Dünya gazetesinin aktardığına göre Ömer Koç, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
“Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalade üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikardır."

'2015-2020 döneminde 11.3 milyar dolar yatırım yaptık'

Koç Holding’in geleneksel hale gelen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan Koç, 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini, bu sene rakam daha da artacaklarını söyledi. Mustafa Koç, şöyle devam etti:
"Koç Topluluğu olarak mevcut şartlar içinde risklerimizi basiretle yönetirken uzun dönemli hedeflerimizi de göz ardı etmiyoruz. Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”
100030
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyon çalışmalarında mimar kitabesi bulundu
12:20Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
12:18Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur
12:16Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon
12:16AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
12:13Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü
12:06Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
12:02Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı
11:51Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
11:45Fuat Oktay: 2022'de bütçe açığı 278.3 milyar TL olarak öngörüldü
11:44Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu
11:41Almanya'da elektrikten alınan vergi düşürülecek
11:27Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'
11:19AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak
11:18Amasya Mermer ve Madenciler Derneği: '200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz'
11:17Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Cep telefonlarını sürekli yüzümüze götürüyoruz ama telefon bakteri saçıyor
11:16Polonya, sığınma başvurusu yaptırmadan göçmenleri sınırda geri itmeyi yasa haline getirdi
11:14Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok
11:10ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis
11:06Sarıkaya: MHP itiraz etti, AK Parti seçim kanunuyla ilgili bazı düzenlemelerden vazgeçti