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Kooperatif yasasıyla kadınlara pozitif ayrımcılık geliyor
© AAkadın kooperatifi
© AA
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kadın ve engellilerin kooperatif kurması kolaylaştırılıyor. Kadın kooperatifleri ise kurulma sürecinde değil, sonrası için destek bekliyor.
AK Parti Antalya Milletvekili Altay Uslu tarafından TBMM’ye verilen Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor.
‘Pozitif ayrım getirdik’
Kanun teklifi ile öngörülen düzenlemeler arasında kadın ve engellilerin kurduğu kooperatiflere verilecek destekler de var. Komisyonda düzenleme ile yapılacaklar hakkından bilgi veren teklif sahibi Altay Uslu şu bilgileri verdi:
“Bir kere pozitif ayrımcılık getirdiğimiz kooperatifler var. Bunlar hangi kooperatifler? Çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler ve ya kadın emeğini değerlendiren kooperatifler, bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatifler. Bu kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdik, bazı ödeme mükellefiyetlerini kaldırdık. Mesela kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicil müdürlüğünde ödedikleri tescil ve ilan ücretleri kalktı, ticaret odasına kayıt ücretleri, yıllık aidatlar, munzam aidatlar kalktı. Dolayısıyla kadın kooperatiflerimizin ve engelli kooperatiflerimizin daha da yaygınlaşması, daha da verimli olması için bu düzenlemeyi getirdik .”
‘Kadın kooperatifine inanç yok’
Kadın kooperatifleri yapılan düzenlemeye olumlu bakarken, kuruluş aşaması için değil kooperatifin ayakta durması için de destek verilmesi gerektiği görüşünde. Beypazarı Kınalıeller Lezzet Atölyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Serpil Deniz kooperatif kurma ve işletme dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıları Sputnik’e anlattı.
“Biz kendimiz ticaretle uğraşıyorduk. Gücümüzün bittiği yerde kooperatif kurmaya karar verdik. Kooperatif kelimesi güven ifade etmiyordu. Çok kapılar çaldık, ‘hadi birlikte olalım dedik’ kooperatifleşmek kolay olmadı. Bize ‘borca mı gireceğiz” dediler. Bize kimse destek olmadı. Kadın kooperatifi deyince kimsenin inancı yoktu. Hep alınmış atıl kalmış makineler, kapatılmış atölyeler geliyordu insanların fikrine. Biz birimiz araba kullandı birimiz pazarlama yaptı. Malzemelerimizi alamadık, yağımız şekerimizi bir kilometre uzaktan elimizde taşıdık. Bu şekilde bir yere gelebildik.”
'Kadın kooperatiflerinin yaşaması için destek verilmeli'
Kadın kooperatiflerinin ayakta kalması için destek verilmesi gerektiğini belirten Serpil Deniz “Kooperatifçilik çok zormuş. Ben bunun böyle olduğunu hiç düşünmedim. Kooperatifi kurmak kolay. 7 kişi bir şekilde bir araya gelirsiniz. Bir destekle kooperatif kurulabilir ama sonrası gelmiyor. Kazanmadığımız paraları vergi olarak ödüyoruz. Biz çok mücadele ediyoruz. Şu anda bir kooperatifleşme modası var ama sonrası soru işareti. Sattığımız ürünlerden vergi alınmayacaksa çok güzel bir şey ama sadece kurulurken destekte kalırsa bu olmaz” ifadelerini kullandı.