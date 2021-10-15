https://tr.sputniknews.com/20211015/kooperatif-yasasiyla-kadinlara-pozitif-ayrimcilik-geliyor-1049859768.html

Kooperatif yasasıyla kadınlara pozitif ayrımcılık geliyor

Kooperatif yasasıyla kadınlara pozitif ayrımcılık geliyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T16:58+0300

2021-10-15T16:58+0300

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ekonomi

tbmm

kadın

tarım

ticaret

kanun

kanun teklifi

kooperatif

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AK Parti Antalya Milletvekili Altay Uslu tarafından TBMM’ye verilen Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor.‘Pozitif ayrım getirdik’Kanun teklifi ile öngörülen düzenlemeler arasında kadın ve engellilerin kurduğu kooperatiflere verilecek destekler de var. Komisyonda düzenleme ile yapılacaklar hakkından bilgi veren teklif sahibi Altay Uslu şu bilgileri verdi:‘Kadın kooperatifine inanç yok’Kadın kooperatifleri yapılan düzenlemeye olumlu bakarken, kuruluş aşaması için değil kooperatifin ayakta durması için de destek verilmesi gerektiği görüşünde. Beypazarı Kınalıeller Lezzet Atölyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Serpil Deniz kooperatif kurma ve işletme dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıları Sputnik’e anlattı.'Kadın kooperatiflerinin yaşaması için destek verilmeli'Kadın kooperatiflerinin ayakta kalması için destek verilmesi gerektiğini belirten Serpil Deniz “Kooperatifçilik çok zormuş. Ben bunun böyle olduğunu hiç düşünmedim. Kooperatifi kurmak kolay. 7 kişi bir şekilde bir araya gelirsiniz. Bir destekle kooperatif kurulabilir ama sonrası gelmiyor. Kazanmadığımız paraları vergi olarak ödüyoruz. Biz çok mücadele ediyoruz. Şu anda bir kooperatifleşme modası var ama sonrası soru işareti. Sattığımız ürünlerden vergi alınmayacaksa çok güzel bir şey ama sadece kurulurken destekte kalırsa bu olmaz” ifadelerini kullandı.

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tbmm, kadın, tarım, ticaret, kanun, kanun teklifi, kooperatif