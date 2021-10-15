Kraliçe 2. Elizabeth'in balmumu heykeli İngiltere sokaklarında

© REUTERS Madame Tussauds Blackpool'un Genel Müdürü Stuart Jarman, “Dünyanın en yetenekli, sanatsal ve tutkulu insanlarından oluşan bir ekip, mükemmel balmumu figürünün yapımında yer aldı” dedi. Jarman, ayrıntılara gösterilen özenin çok önemli olduğunu belirterek, kraliçenin heykelindeki göz beyazlarında ince damarlar için çok ince kırmızı ipek ipliklerin kullanıldığını belirtti.