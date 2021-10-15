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Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T01:11+0300
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dünya
rusya
sergey lavrov
iran
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) etrafındaki durumu ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.Görüşmenin İran tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, “İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı etrafındaki durum ele alındı. ‘Nükleer anlaşmanın’ orijinal konfigürasyonunda değerlendirilmesinin ilgili tüm tarafların hak ve çıkarlarını sağlamanın tek doğru yolu olduğu teyit edildi. Viyana'daki JCPOA ile ilgili istişarelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda karşılıklı tutum belirlendi” ifadeleri kullanıldı.
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rusya, sergey lavrov, iran

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü

01:11 15.10.2021 (güncellendi: 01:13 15.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) etrafındaki durumu ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) etrafındaki durumu ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmenin İran tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, “İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı etrafındaki durum ele alındı. ‘Nükleer anlaşmanın’ orijinal konfigürasyonunda değerlendirilmesinin ilgili tüm tarafların hak ve çıkarlarını sağlamanın tek doğru yolu olduğu teyit edildi. Viyana'daki JCPOA ile ilgili istişarelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda karşılıklı tutum belirlendi” ifadeleri kullanıldı.
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