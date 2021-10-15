https://tr.sputniknews.com/20211015/lavrov-rusyanin-istikrarli-gelisimi-batinin-hosuna-gitmiyor-1049865401.html
Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor
Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın baskı yapma sebebinin, Rusya’nın uluslararası arenasında güçlenmesinden duyduğu rahatsızlık olduğunu belirtti. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T19:54+0300
2021-10-15T19:54+0300
2021-10-15T19:54+0300
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sergey lavrov
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rusofobik histeri
rusofobi
rus yurttaşlar gençlik forumu
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Lavrov, Yurtdışında Yaşayan Rus Yurttaşlar Dünya Kongresi’ndeki konuşmasında, “Rusya’nın istikrarlı gelişimi ve uluslararası arenada güçlenmesi Batılı mevkidaşların hoşuna gitmiyor. Tek taraflı yaptırımlar ve haber provokasyonlarından içişlerine müdahaleye kadar çeşitli gayri meşru araçlar kullanarak üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Gürcistan’da Rusçanın kamusal alandan çıkarılmasına Batı’nın liberal demokrasileri ile Avrupa Birliği bürokrasilerinin göz yumduğunu söyleyen Lavrov, “Ortak tarihin sayfalarını yeniden yazma girişimleri kesilmiyor. İdari araçlar, sansür ve seçici uygulamalara başvurularak diaspora üyeleri üzerinde güçlü baskı oluşturuluyor. Mesele açık Rus karşıtlığına varıyor” dedi.Batı ülkelerinin Birleşmiş Milletler merkezli dünya düzenini bozmaya çalıştığını dile getiren Lavrov, “Batı, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını kendi dar görüşlü düzenleriyle değiştirmek istiyor” diye ekledi.
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, gürcistan, rusofobik histeri, rusofobi, rus yurttaşlar gençlik forumu
Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın baskı yapma sebebinin, Rusya’nın uluslararası arenasında güçlenmesinden duyduğu rahatsızlık olduğunu belirtti.
Lavrov, Yurtdışında Yaşayan Rus Yurttaşlar Dünya Kongresi’ndeki konuşmasında, “Rusya’nın istikrarlı gelişimi ve uluslararası arenada güçlenmesi Batılı mevkidaşların hoşuna gitmiyor. Tek taraflı yaptırımlar ve haber provokasyonlarından içişlerine müdahaleye kadar çeşitli gayri meşru araçlar kullanarak üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.
Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Gürcistan’da Rusçanın kamusal alandan çıkarılmasına Batı’nın liberal demokrasileri ile Avrupa Birliği bürokrasilerinin göz yumduğunu söyleyen Lavrov, “Ortak tarihin sayfalarını yeniden yazma girişimleri kesilmiyor. İdari araçlar, sansür ve seçici uygulamalara başvurularak diaspora üyeleri üzerinde güçlü baskı oluşturuluyor. Mesele açık Rus karşıtlığına varıyor” dedi.
Batı ülkelerinin Birleşmiş Milletler merkezli dünya düzenini bozmaya çalıştığını dile getiren Lavrov, “Batı, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını kendi dar görüşlü düzenleriyle değiştirmek istiyor” diye ekledi.