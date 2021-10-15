https://tr.sputniknews.com/20211015/lavrov-rusyanin-istikrarli-gelisimi-batinin-hosuna-gitmiyor-1049865401.html

Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor

Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın baskı yapma sebebinin, Rusya’nın uluslararası arenasında güçlenmesinden duyduğu rahatsızlık olduğunu belirtti. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T19:54+0300

2021-10-15T19:54+0300

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Lavrov, Yurtdışında Yaşayan Rus Yurttaşlar Dünya Kongresi’ndeki konuşmasında, “Rusya’nın istikrarlı gelişimi ve uluslararası arenada güçlenmesi Batılı mevkidaşların hoşuna gitmiyor. Tek taraflı yaptırımlar ve haber provokasyonlarından içişlerine müdahaleye kadar çeşitli gayri meşru araçlar kullanarak üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Gürcistan’da Rusçanın kamusal alandan çıkarılmasına Batı’nın liberal demokrasileri ile Avrupa Birliği bürokrasilerinin göz yumduğunu söyleyen Lavrov, “Ortak tarihin sayfalarını yeniden yazma girişimleri kesilmiyor. İdari araçlar, sansür ve seçici uygulamalara başvurularak diaspora üyeleri üzerinde güçlü baskı oluşturuluyor. Mesele açık Rus karşıtlığına varıyor” dedi.Batı ülkelerinin Birleşmiş Milletler merkezli dünya düzenini bozmaya çalıştığını dile getiren Lavrov, “Batı, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını kendi dar görüşlü düzenleriyle değiştirmek istiyor” diye ekledi.

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rusya, ukrayna, sergey lavrov, gürcistan, rusofobik histeri, rusofobi, rus yurttaşlar gençlik forumu