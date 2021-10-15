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Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, dün başkent Beyrut'ta çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişiden üçünün Harekete bağlı olduğunu açıkladı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T00:02+0300
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dünya
lübnan
hizbullah
beyrut
çatışma
emel hareketi
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'taki çatışmalarda Hareket mensubu Mustafa Münir Zebib, Hasan Muhammed Subhi Meşik ve Hasan Cemil Name'nin öldürüldüğü belirtildi.Açıklamada, Emel Hareketinin suçluların ortaya çıkarılması ve tutuklanması için çalışarak soruşturmayı yakından takip edeceği ifade edildi.Ne olmuştu?Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211014/lubnandaki-silahli-catismalarla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1049835914.html
https://tr.sputniknews.com/20211014/beyrut-limani-patlamasini-sorusturan-yargici-protestoya-gidenlere-ates-acildi-en-az-2-olu-7-yarali-1049814510.html
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lübnan, hizbullah, beyrut, çatışma, emel hareketi

Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü

00:02 15.10.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRBeyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı.
Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, dün başkent Beyrut'ta çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişiden üçünün Harekete bağlı olduğunu açıkladı.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'taki çatışmalarda Hareket mensubu Mustafa Münir Zebib, Hasan Muhammed Subhi Meşik ve Hasan Cemil Name'nin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Emel Hareketinin suçluların ortaya çıkarılması ve tutuklanması için çalışarak soruşturmayı yakından takip edeceği ifade edildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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Dün, 23:44

Ne olmuştu?

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.
Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.
Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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