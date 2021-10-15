https://tr.sputniknews.com/20211015/lubnandaki-sii-emel-hareketi-beyrutta-cikan-catismalarda-3-mensubumuz-olduruldu-1049836568.html
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, dün başkent Beyrut'ta çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişiden üçünün Harekete bağlı olduğunu açıkladı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T00:02+0300
2021-10-15T00:02+0300
2021-10-15T00:02+0300
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hizbullah
beyrut
çatışma
emel hareketi
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'taki çatışmalarda Hareket mensubu Mustafa Münir Zebib, Hasan Muhammed Subhi Meşik ve Hasan Cemil Name'nin öldürüldüğü belirtildi.Açıklamada, Emel Hareketinin suçluların ortaya çıkarılması ve tutuklanması için çalışarak soruşturmayı yakından takip edeceği ifade edildi.Ne olmuştu?Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.
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https://tr.sputniknews.com/20211014/beyrut-limani-patlamasini-sorusturan-yargici-protestoya-gidenlere-ates-acildi-en-az-2-olu-7-yarali-1049814510.html
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lübnan, hizbullah, beyrut, çatışma, emel hareketi
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, dün başkent Beyrut'ta çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişiden üçünün Harekete bağlı olduğunu açıkladı.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'taki çatışmalarda Hareket mensubu Mustafa Münir Zebib, Hasan Muhammed Subhi Meşik ve Hasan Cemil Name'nin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Emel Hareketinin suçluların ortaya çıkarılması ve tutuklanması için çalışarak soruşturmayı yakından takip edeceği ifade edildi.
Ne olmuştu?
Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.
Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.