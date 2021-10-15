https://tr.sputniknews.com/20211015/macaristan-sputnik-v-uretim-teknolojisini-bu-yil-rusyadan-alacagiz-1049840419.html

Macaristan: Sputnik V üretim teknolojisini bu yıl Rusya'dan alacağız

Macaristan: Sputnik V üretim teknolojisini bu yıl Rusya'dan alacağız

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bu yıl içinde Rusya'dan Sputnik V aşısı üretim teknolojisini alacaklarını söyledi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T03:44+0300

2021-10-15T03:44+0300

2021-10-15T03:44+0300

koronavirüs

rusya

macaristan

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı henüz AB'de onaylanmasa da, aşının bir AB ülkesinde üretimi için ilk somut adım atılıyor.Macaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Szijjarto, bu yıl içinde Rusya'dan Sputnik V aşısı üretme teknolojisini alacaklarını ve yapımı devam eden fabrika tamamlandıktan sonra aşının üretimine başlayacaklarını belirtti.Szijjarto, "Dünyada Rus aşısına çok devasa bir ilgi var, bu nedenle Macaristan aşının üretiminde yer almaya ilgi gösteriyor. Rusya ve Macaristan, Sputnik V'nin ülkemizde üretilmesi konusunda 'siyasi anlaşma' imzaladı" dedi.24 Eylül'de Szijjarto, Sputnik V’nin üretileceği fabrikanın yapımına başlandığını ve fabrikanın 2022’de hizmete gireceğini duyurmuştu.Macaristan, Sputnik V aşısına bu yılın Şubat ayında acil kullanım onayı vermişti. Aşı, onay alındıktan sonra ülkede kullanıma girmişti.Eylül ayında Rusya'nın Macaristan'a tedarik ettiği 2 milyon doz Sputnik V aşısının tamamının kullanıldığı belirtilmişti.Macaristan, geniş kapsamlı aşılama kampanyası sırasında Batılı aşıların yanı sıra AB'de onaylanmayan Sputnik V ile Çinli Sinovac aşılarını yaygın şekilde kullanmıştı. Avrupa İlaç Ajansı'nın Sputnik V'ye ne zaman onay vereceği belirsizliğini koruyor.

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rusya, macaristan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v