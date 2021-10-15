https://tr.sputniknews.com/20211015/macaristan-teknik-olarak-turkakimdan-daha-fazla-gaz-alabiliriz-1049838466.html

Macaristan: Teknik olarak TürkAkım’dan daha fazla gaz alabiliriz

Macaristan: Teknik olarak TürkAkım’dan daha fazla gaz alabiliriz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin TürkAkım boru hattı üzerinden daha fazla doğalgaz almak için gereken teknik imkanlara sahip olduğunu, ama... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T01:17+0300

2021-10-15T01:17+0300

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ekonomi

rusya

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gaz

enerji

türk akım

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Rusya Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Siyarto, TürkAkım’dan yapılan sevkiyatın artırılmasıyla ilgili Gazprom’la yeni anlaşma olasılığına ilişkin soruya, “Sevkiyatın artırılması için teknik tüm imkanlar var, çünkü Sırbistan’la olan ara bağlantı 8.5 milyar metreküp kapasitesine sahip. Gazprom, bu dönem için kapasitenin yüzde 32’sini rezerve etti” ifadesini kullandı.Siyarto, sevkiyatın artırılmasıyla ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusuna, “Hayır, henüz yeni yeni 15 yıllık bir anlaşma imzaladık” dedi.Yeni anlaşmadaki gaz fiyatının, 1996’da varılan ve süresi 30 Eylül’de dolan fiyata göre çok daha uygun olduğunu kaydeden Macar bakan, fiyatın Hollanda TTF endeksine bağlı olduğunu belirterek, “15 yıllık sözleşme imzalarsanız asla bugüne odaklanmazsınız. Uzun vadede fiyat çok iyi olacak” diye konuştu.Rusya’nın Gazprom ve Macaristan’ın MVM CEEnergy enerji şirketleri eylül ayında, Sırbistan’a biri TürkAkım diğeri Avusturya üzerinden doğalgaz sevkiyatıyla ilgili iki uzun vadeli anlaşma imzalamıştı.

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rusya, macaristan, gaz, enerji, türk akım