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https://tr.sputniknews.com/20211015/max-kruse-fenerbahcede-kazandigi-yillik-ucreti-acikladi-1049859479.html
Max Kruse, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücreti açıkladı
Max Kruse, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücreti açıkladı
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde aldığı maaşı YouTube için çekilen bir videoda açıkladı. Deneyimli... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T16:43+0300
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fenerbahçe
spor
almanya
maaş
max kruse
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir YouTube programına katılan Alman futbolcu, Türkiye'de kazandığı parayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sporx’in aktardığı habere göre Max Kruse, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş aldım" açıklamasını yaptı.Alman basını, Max Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini Fenerbahçe'den aldığını vurguladı.Fenerbahçe'deki ayrılığın ardından Union Berlin'e daha düşük bir rakam için imza atan Kruse, toplam 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.Max Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.
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fenerbahçe, almanya, maaş, max kruse

Max Kruse, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücreti açıkladı

16:43 15.10.2021 (güncellendi: 16:47 15.10.2021)
© DHAMax Kruse
Max Kruse - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© DHA
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Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde aldığı maaşı YouTube için çekilen bir videoda açıkladı. Deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş aldım" sözleriyle duruma açıklık getirdi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir YouTube programına katılan Alman futbolcu, Türkiye'de kazandığı parayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sporx’in aktardığı habere göre Max Kruse, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş aldım" açıklamasını yaptı.
Alman basını, Max Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini Fenerbahçe'den aldığını vurguladı.
Fenerbahçe'deki ayrılığın ardından Union Berlin'e daha düşük bir rakam için imza atan Kruse, toplam 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Max Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.
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