Max Kruse, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücreti açıkladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir YouTube programına katılan Alman futbolcu, Türkiye'de kazandığı parayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sporx’in aktardığı habere göre Max Kruse, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş aldım" açıklamasını yaptı.Alman basını, Max Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini Fenerbahçe'den aldığını vurguladı.Fenerbahçe'deki ayrılığın ardından Union Berlin'e daha düşük bir rakam için imza atan Kruse, toplam 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.Max Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde aldığı maaşı YouTube için çekilen bir videoda açıkladı. Deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş aldım" sözleriyle duruma açıklık getirdi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir YouTube programına katılan Alman futbolcu, Türkiye'de kazandığı parayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sporx’in aktardığı habere göre Max Kruse, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş aldım" açıklamasını yaptı.
Alman basını, Max Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini Fenerbahçe'den aldığını vurguladı.
Fenerbahçe'deki ayrılığın ardından Union Berlin'e daha düşük bir rakam için imza atan Kruse, toplam 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Max Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.