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https://tr.sputniknews.com/20211015/merkez-bankasi-yil-sonu-icin-dolar-ve-enflasyon-tahminini-yukseltti-1049844193.html
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17.63'e yükseldi. Son günlerde üst süte rekorlar kıran dolar/TL'de ise beklenti... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T10:10+0300
2021-10-15T10:28+0300
merkez bankası
ekonomi
enflasyon
anket
dolar
piyasa
türk lirası
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Merkez Bankası, Piyasa Beklentileri Anketi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17.93'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16.74 düzeyindeydi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12.94 iken, bu anket döneminde yüzde 13.91 olarak açıklandı. Enflasyonda 24 ay sonrası için beklentiler de yüzde 10,71'den yüzde 10.27'ye çıktı.Dolar/TL, yıl sonu beklenti 9.22'ye tırmandıPiyasa katılımcıları anketinde bu yılın sonu için dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 iken, bu anket döneminde 9.22'ye yükseldi.2021 sonu için GSYH büyüme beklentisi yüzde 8.2'den yüzde 8.9'a yükselirken 2022 için büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.
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merkez bankası, enflasyon, anket, dolar, piyasa, türk lirası

Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

10:10 15.10.2021 (güncellendi: 10:28 15.10.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17.63'e yükseldi. Son günlerde üst süte rekorlar kıran dolar/TL'de ise beklenti 9.22'ye çıktı.
Merkez Bankası, Piyasa Beklentileri Anketi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17.93'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16.74 düzeyindeydi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12.94 iken, bu anket döneminde yüzde 13.91 olarak açıklandı. Enflasyonda 24 ay sonrası için beklentiler de yüzde 10,71'den yüzde 10.27'ye çıktı.

Dolar/TL, yıl sonu beklenti 9.22'ye tırmandı

Piyasa katılımcıları anketinde bu yılın sonu için dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 iken, bu anket döneminde 9.22'ye yükseldi.
2021 sonu için GSYH büyüme beklentisi yüzde 8.2'den yüzde 8.9'a yükselirken 2022 için büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.
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