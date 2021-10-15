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Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda vatandaşlardan dikkatli... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T20:10+0300
2021-10-15T20:10+0300
türkiye
marmara bölgesi
sağanak yağış
marmara denizi
şiddetli yağış
yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulunularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
türkiye
marmara bölgesi
marmara denizi
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marmara bölgesi, sağanak yağış, marmara denizi, şiddetli yağış, yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

20:10 15.10.2021
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA / Serhat Çağdaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulunularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
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