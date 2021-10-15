https://tr.sputniknews.com/20211015/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1049865780.html

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda vatandaşlardan dikkatli... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T20:10+0300

2021-10-15T20:10+0300

2021-10-15T20:10+0300

türkiye

marmara bölgesi

sağanak yağış

marmara denizi

şiddetli yağış

yağış

sağanak yağış uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827085_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_85b9298e17872921f2d3bb3e7a0a4130.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulunularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

türkiye

marmara bölgesi

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marmara bölgesi, sağanak yağış, marmara denizi, şiddetli yağış, yağış, sağanak yağış uyarısı