https://tr.sputniknews.com/20211015/metroda-internete-istanbullulardan-ilk-yorumlar-denedim-ve-sok-gecirdim-tesekkurler-1049869602.html

'Metroda internet'e İstanbullulardan ilk yorumlar: Denedim ve şok geçirdim, teşekkürler

'Metroda internet'e İstanbullulardan ilk yorumlar: Denedim ve şok geçirdim, teşekkürler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başlamasının ardından yaptığı sosyal... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T22:55+0300

2021-10-15T22:55+0300

2021-10-15T22:55+0300

yaşam

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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internet

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başladı.Metroda seyahat eden bir vatandaş arkadaşının navigasyona bakması gerektiğini belirterek "Nereye gideceğini bilmiyordu arkadaşım, çok güzel oldu gerçekten" dedi.Başka bir vatandaş da "Bana arkadaşım demişti, denedim ve şuan şok geçirdim gerçekten teşekkürler" diye konuştu.Başka bir vatandaş metroda internetin olmadığı dönemde "Biriyle görüşmem gerektiğinde metroya biniyorum 'yarım saat sonra görüşelim demek zorunda kalıyordum" dedi.

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istanbul, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, internet