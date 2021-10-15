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'Metroda internet'e İstanbullulardan ilk yorumlar: Denedim ve şok geçirdim, teşekkürler
'Metroda internet'e İstanbullulardan ilk yorumlar: Denedim ve şok geçirdim, teşekkürler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başlamasının ardından yaptığı sosyal... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T22:55+0300
2021-10-15T22:55+0300
yaşam
istanbul
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
internet
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başladı.Metroda seyahat eden bir vatandaş arkadaşının navigasyona bakması gerektiğini belirterek "Nereye gideceğini bilmiyordu arkadaşım, çok güzel oldu gerçekten" dedi.Başka bir vatandaş da "Bana arkadaşım demişti, denedim ve şuan şok geçirdim gerçekten teşekkürler" diye konuştu.Başka bir vatandaş metroda internetin olmadığı dönemde "Biriyle görüşmem gerektiğinde metroya biniyorum 'yarım saat sonra görüşelim demek zorunda kalıyordum" dedi.
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istanbul, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, internet

'Metroda internet'e İstanbullulardan ilk yorumlar: Denedim ve şok geçirdim, teşekkürler

22:55 15.10.2021
© Fotoğraf : İBB Sözcüsü Murat Ongun / TwitterEkrem İmamoğlu metro
Ekrem İmamoğlu metro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : İBB Sözcüsü Murat Ongun / Twitter
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başlamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbulluların görüşlerine yer verildi. Videoda konuşan İstanbullular metroya internet gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başladı.
Metroda seyahat eden bir vatandaş arkadaşının navigasyona bakması gerektiğini belirterek "Nereye gideceğini bilmiyordu arkadaşım, çok güzel oldu gerçekten" dedi.
Başka bir vatandaş da "Bana arkadaşım demişti, denedim ve şuan şok geçirdim gerçekten teşekkürler" diye konuştu.
Başka bir vatandaş metroda internetin olmadığı dönemde "Biriyle görüşmem gerektiğinde metroya biniyorum 'yarım saat sonra görüşelim demek zorunda kalıyordum" dedi.
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