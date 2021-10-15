https://tr.sputniknews.com/20211015/metroya-internet-geldi-taylan-yildiz-canli-yayin-yapti-internet-hepimizin-hakki-bu-baslangic-1049843602.html

Metroya internet geldi, Taylan Yıldız canlı yayın yaptı: 'İnternet hepimizin hakkı, bu başlangıç'

Metroya internet geldi, Taylan Yıldız canlı yayın yaptı: 'İnternet hepimizin hakkı, bu başlangıç'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Hacıosman metro hattında internet hizmeti vermeye başladı, İYİ Parti'li İBB Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız canlı... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T09:58+0300

2021-10-15T09:58+0300

2021-10-15T10:00+0300

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İYİ Parti'li İBB Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, İstanbul M2 (Yenikapı-Hacıosman) hattında internet hizmetinin verilmeye başlamasının ardından ilk canlı yayınını metrodan yaptı.Yıldız, "Şu an metrodan bildiriyorum arkadaşlar. Yenikapı'dan bindik Taksim'e ilerliyoruz. Bu sabah bunu test edelim dedik. Hep beraber ne kadar güzel bir hizmet olduğunu görmek istedik. Hepimize hayırlı olsun. Bunlar çok ufak dokunuşlar. Keşke 15 yıl önce bunu yapsaydık. İnternet hepimizin hakkı. Türkiye'deki bütün insanların problemi. Bu sadece başlangıç" diye konuştu.

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istanbul, chp, ibb, metro, iyi parti