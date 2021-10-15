https://tr.sputniknews.com/20211015/mia-khalifa-neden-porno-filmlere-basladigini-sektordeki-somuruyu-nasil-yeniden-guclendigini-anlatti-1049870707.html

Mia Khalifa neden porno filmlere başladığını, sömürüyü ve nasıl yeniden güçlendiğini anlattı

Mia Khalifa neden porno filmlere başladığını, sömürüyü ve nasıl yeniden güçlendiğini anlattı

Kısa süreliğine porno filmlerde rol alan Mia Khalifa şimdi bu yolu seçmesine neden olan olaylar ve deneyimi konusunda konuşmaktan çekinmeyerek başka kadınları... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T23:36+0300

2021-10-15T23:36+0300

2021-10-16T00:12+0300

yaşam

porno

mia khalifa

sömürü

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28 yaşındaki Khalifa geriye dönüp kendine baktığında özgüven sorunu yaşayan bir kadın gördüğünü belirtek, “Kendi değerimi başka insanlar üzerinden belirliyordum. Hep başkalarının onayını almaya çalışıyordum. Naiftim, savunmasızdım, kolay etkileniyordum. Başkaları beni çok kolay ikna edebiliyordu. Özellikle de erkekler" dedi.Diken'in aktardığı haberde, Khalifa 21 yaşındayken porno filmeri sektöründe üç ay çalıştı. Bugün PornHub’da milyarlarca kez izlenen 12 filmde rol aldı. Hızla yükseldi. Filmlerde kullandığı kostüm nedeniyle bazı Müslüman ülkelerden ölüm tehditleri aldı. Ve, kısa sürede sektörden çıktı.Hayatının o dönemini düşünülmeden alınmış bir karar olarak nitelendiriyor. Şimdi ‘yetişkin filmleri’ endüstrisindeki deneyimini, nasıl sömürüldüğü anlatarak hikayesinin ibret olmasını, başka kadınların aynı şeyleri yaşamasını engellemeyi umuyor.Lübnan’da doğan Khalifa 2001’de ailesiyle ABD’ye taşındı. Maryland eyaletine yerleştiler ancak Khalifa özellikle de 11 Eylül saldırılarından sonra uyum sağlamakta zorlandığını çok iyi hatırlıyor."Uzun süre beyaz olmaya uğraştım” diyen Khalifa içselleştirilmiş ırkçılık sorununu 25 yaşında terapiye başlayana kadar çözemediğini anlattı: Özgüveninin yerlerde süründüğü lise yıllarının çok zor olduğunu söylerek, “Kiloluydum, çok az arkadaşım vardı. Etrafımdaki insanlar gibi görünmüyordum. Bu da beni hiç başlamamam gereken bir ilişkiye itti. Ve bunlar benim için yetişkin filmleri endüstrisine giden basamaklar oldu.” diye konuştu.Khalifa yer aldığı her bir sahne için yalnızca 1000 dolar yani toplamda 12 bin dolar kazandı. Bugün o videolar milyonlarca dolar gelir sağladı ancak imzaladığı sözleşme yüzünden Khalifa daha fazla bir gelir elde edemedi. Ayrıca internetten kaldırmaya çalıştığı bu görüntülerle ilgli herhangi bir hak sahibi olmadığını da söyledi:Kontrolü dışında gelişenlerle mücade ederken Khalifa bir yandan da kendi imajını ve markasını sosyal medya üzerinden kontrol ederek gücünü geri kazandı. Instagram ve TikTok’ta toplam 53 milyon takipçisi var.İnternette sömürülen başka kadınlarla bağlantıya geçmenin onu güçlendirdiğini söylüyor: OnlyFans hesabı ise yalnızca gelir kazanmasını değil aynı zamanda kendisiyle ilgili içeriklerin de sahibi olmasını sağladı. Fanlarıyla daha güçlü bir bağ kurduğunu hisseden Khalifa içerik yolladığı insanlara da güvendiğini anlatıyor.Platform Khalifa’ya iyi gelse de özellikle özsaygı sorunu olan ve toplumun güzellik standartlarının neden olduğu baskıyla mücadele eden genç kızlar üzerindeki etkisinin farkında:

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porno, mia khalifa, sömürü