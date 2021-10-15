https://tr.sputniknews.com/20211015/minibus-ile-cekme-karavanda-70-afgan-gocmen-yakalandi-1049866670.html

Minibüs ile çekme karavanda 70 Afgan göçmen yakalandı

Minibüs ile çekme karavanda 70 Afgan göçmen yakalandı

Bitlis'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan bir minibüs ve ona bağlı çekme karavanda 70 Afgan göçmen yakalandı. Kaçaklara... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

operasyon

kaçak göçmen

polis

göçmen

araba

afgan

karavan

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Baykan karayolunda bugün şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüs ve ona bağlı çekme karavanda yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenlerin, Bitlis Göç İdaresi’nde yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

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operasyon, kaçak göçmen, polis, göçmen, araba, afgan, karavan