https://tr.sputniknews.com/20211015/moskova-metrosunda-yuz-tanima-yontemiyle-odeme-sistemi-faaliyette-1049847916.html

Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette

Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette

Rusya’nın başkenti Moskova’da metronun tüm istasyonlarında Face Pay isimli, yüz tanıma yöntemiyle ödeme yapma imkanı sunan sistem faaliyete geçirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T12:06+0300

2021-10-15T12:06+0300

2021-10-15T12:06+0300

yaşam

moskova

metro

biyometrik

yüz tanıma sistemi

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Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, “Belediye Başkanı’nın (Sergey Sobyanin) talimatıyla Face Pay’i, yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemini faaliyete geçiriyoruz” dedi. ‘Sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği ilk kent Moskova’“Moskova bu sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği dünyanın ilk kenti” diyen Liksutov, sistemin kentteki 240’tan fazla istasyonda kullanılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Liksutov, bu yöntemle ödeme yapabilmek için ‘Metro Moskvı’ isimli uygulama üzerinden fotoğraf, ulaşım ve banka kartı bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti.Liksutov’a göre uygulamadaki kayıt işleminden birkaç saat sonra bu hizmetten yararlanılabilecek. Bununla birlikte sistemin kullanılması gönüllülük esasına dayalı. İsteyenler kullanımda olan diğer yöntemlerle ödeme yapmaya devam edebilecek.Kullanıcıların bilgileri şifrelenecek. Turnikelerdeki kameralar kişisel bilgiler değil biyometrik veri üzerinden çalışıyor.Sistemin gelecek iki-üç yıl içinde yolcuların yüzde 10-15’i tarafından düzenli olarak kullanılması bekleniyor.

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moskova, metro, biyometrik, yüz tanıma sistemi