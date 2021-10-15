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Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
© Fotoğraf : Twitter/MosSobyaninMoskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi
© Fotoğraf : Twitter/MosSobyanin
Rusya’nın başkenti Moskova’da metronun tüm istasyonlarında Face Pay isimli, yüz tanıma yöntemiyle ödeme yapma imkanı sunan sistem faaliyete geçirildi.
Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, “Belediye Başkanı’nın (Sergey Sobyanin) talimatıyla Face Pay’i, yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemini faaliyete geçiriyoruz” dedi.
Вице-мэр Москвы Ликсутов сегодня продемонстрировал возможности системы Face Pay в московском метро— Artyom (@mox_victoria) October 15, 2021
Вице мэра в маске система распознала pic.twitter.com/IxVSO9l89C
‘Sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği ilk kent Moskova’
“Moskova bu sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği dünyanın ilk kenti” diyen Liksutov, sistemin kentteki 240’tan fazla istasyonda kullanılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Liksutov, bu yöntemle ödeme yapabilmek için ‘Metro Moskvı’ isimli uygulama üzerinden fotoğraf, ulaşım ve banka kartı bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti.
С 15 октября каждый сможет оплатить проезд в московском метро с помощью Face Pay — системы распознавания лиц. Она заработала на всех станциях.— TJ (@tjournal) October 15, 2021
Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и «Тройку» к приложению «Метро Москвы»https://t.co/wM7oSYcwhN pic.twitter.com/D0bmE1NlKE
Liksutov’a göre uygulamadaki kayıt işleminden birkaç saat sonra bu hizmetten yararlanılabilecek. Bununla birlikte sistemin kullanılması gönüllülük esasına dayalı. İsteyenler kullanımda olan diğer yöntemlerle ödeme yapmaya devam edebilecek.
Это еще один удобный и современный сервис оплаты проезда - полностью бесконтактный и безопасный. Другие способы оплатить поездку при этом сохранятся. pic.twitter.com/fO5GVge7IU— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 14, 2021
Kullanıcıların bilgileri şifrelenecek. Turnikelerdeki kameralar kişisel bilgiler değil biyometrik veri üzerinden çalışıyor.
Sistemin gelecek iki-üç yıl içinde yolcuların yüzde 10-15’i tarafından düzenli olarak kullanılması bekleniyor.