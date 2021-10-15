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Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
Rusya’nın başkenti Moskova’da metronun tüm istasyonlarında Face Pay isimli, yüz tanıma yöntemiyle ödeme yapma imkanı sunan sistem faaliyete geçirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T12:06+0300
2021-10-15T12:06+0300
yaşam
moskova
metro
biyometrik
yüz tanıma sistemi
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Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, “Belediye Başkanı’nın (Sergey Sobyanin) talimatıyla Face Pay’i, yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemini faaliyete geçiriyoruz” dedi. ‘Sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği ilk kent Moskova’“Moskova bu sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği dünyanın ilk kenti” diyen Liksutov, sistemin kentteki 240’tan fazla istasyonda kullanılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Liksutov, bu yöntemle ödeme yapabilmek için ‘Metro Moskvı’ isimli uygulama üzerinden fotoğraf, ulaşım ve banka kartı bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti.Liksutov’a göre uygulamadaki kayıt işleminden birkaç saat sonra bu hizmetten yararlanılabilecek. Bununla birlikte sistemin kullanılması gönüllülük esasına dayalı. İsteyenler kullanımda olan diğer yöntemlerle ödeme yapmaya devam edebilecek.Kullanıcıların bilgileri şifrelenecek. Turnikelerdeki kameralar kişisel bilgiler değil biyometrik veri üzerinden çalışıyor.Sistemin gelecek iki-üç yıl içinde yolcuların yüzde 10-15’i tarafından düzenli olarak kullanılması bekleniyor.
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moskova, metro, biyometrik, yüz tanıma sistemi

Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette

12:06 15.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/MosSobyaninMoskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi
Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/MosSobyanin
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Rusya’nın başkenti Moskova’da metronun tüm istasyonlarında Face Pay isimli, yüz tanıma yöntemiyle ödeme yapma imkanı sunan sistem faaliyete geçirildi.
Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, “Belediye Başkanı’nın (Sergey Sobyanin) talimatıyla Face Pay’i, yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemini faaliyete geçiriyoruz” dedi.

‘Sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği ilk kent Moskova’

“Moskova bu sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği dünyanın ilk kenti diyen Liksutov, sistemin kentteki 240’tan fazla istasyonda kullanılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Liksutov, bu yöntemle ödeme yapabilmek için ‘Metro Moskvı’ isimli uygulama üzerinden fotoğraf, ulaşım ve banka kartı bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti.
Liksutov’a göre uygulamadaki kayıt işleminden birkaç saat sonra bu hizmetten yararlanılabilecek. Bununla birlikte sistemin kullanılması gönüllülük esasına dayalı. İsteyenler kullanımda olan diğer yöntemlerle ödeme yapmaya devam edebilecek.
Kullanıcıların bilgileri şifrelenecek. Turnikelerdeki kameralar kişisel bilgiler değil biyometrik veri üzerinden çalışıyor.
Sistemin gelecek iki-üç yıl içinde yolcuların yüzde 10-15’i tarafından düzenli olarak kullanılması bekleniyor.
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