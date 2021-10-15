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Newcastle United'ın çılgın Alman planı
© REUTERS / Lee SmithNew Castle United
© REUTERS / Lee Smith
Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United kulübü Almanlarla büyütmeyi hedefliyor.
Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United futbol dünyasının ilgi odağı oldu.
Bild gazetesi, Newcastle United ile ilgili yayınladığı haberde Prens Salman'ın ve kulübün gelecekteki beklentilerini kaleme aldı.
Bild gazetesi, Newcastle United ile ilgili yayınladığı haberde Prens Salman'ın ve kulübün gelecekteki beklentilerini kaleme aldı.
Güçlü transferler gündemde
Önümüzdeki dönemlerde transferin bir numaralı gözdesinin Newcastle United olması bekleniyor. Kulübün yeni patronları Erling Haaland dahil tüm yıldızlara talip. Ancak süperstarların takıma katılması için kulübün büyümesi gerekiyor ve ilk planda bunu gerçekleştirmek istiyorlar.
Prens Salman son yıllarda Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'in başarılarının ardından Alman ekolünden bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor. Ralf Rangnick ve Lucien Favre gibi deneyimli isimler de listede.
Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi Barcelona'dan Coutinho olsa da bununla yetinmeyecekler. Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyan Timo Werner, Newcastle United'ın listesinde. Yine Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic de transfer gündemlerinde yer alıyor.
Öte yandan Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Niklas Süle'yi de radara aldılar. Bu iki yıldız futbolcu yakın dönemde St James Park'a taşınabilir. Bu transferlerin ardından daha fazla Alman futbolcunun Newcastle'a katılması bekleniyor.
Prens Salman son yıllarda Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'in başarılarının ardından Alman ekolünden bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor. Ralf Rangnick ve Lucien Favre gibi deneyimli isimler de listede.
Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi Barcelona'dan Coutinho olsa da bununla yetinmeyecekler. Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyan Timo Werner, Newcastle United'ın listesinde. Yine Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic de transfer gündemlerinde yer alıyor.
Öte yandan Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Niklas Süle'yi de radara aldılar. Bu iki yıldız futbolcu yakın dönemde St James Park'a taşınabilir. Bu transferlerin ardından daha fazla Alman futbolcunun Newcastle'a katılması bekleniyor.
TRUE ✅ @NUFC is interested in Niklas Süle. The centre-back is a free agent in Summer @SPORTBILD pic.twitter.com/q5P3e5BvAq— Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2021