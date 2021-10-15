Norveç'in yeni kabinesinde kadınlar çoğunlukta

Norveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi oyların yüzde 26.3'ünü alarak seçimin birinci olurken Merkez Parti yüzde 20.4 ile üçüncü oldu. Jonas Gahr Stoere önderliğindeki sol blok kazanırken 8 yıldır iktidarda olan Başbakan Erna Solberg başkanlığındaki merkez sağ koalisyonunu yenilgiye uğradı. Seçimlerden sonra İşçi Partisi lideri Stoere, Merkez Partisi ile azınlık hükümeti kuracağını açıkladı.Yeni başbakan Stoere, aralarında yeni kabineden finans bakanı olan Avrupa Birliği'ne muhalif Merkez Partisi'nin lideri Trygve Slagsvold Vedum'un da bulunduğu; 10'u kadın, 9'u erkek 19 kişilik kabinesini dün tanıttı. Emilie Enger Mehl, 28 yaşında Norveç'in en genç adalet bakanı olurken dışişleri bakanlığı da başka bir kadına, Anniken Scharning Huitfeldt'e verildi. Kabinede Eğitim Bakanı Tonje Brenna ile Ticaret ve Sanayi Bakanı Jan Christian Vestre de öne çıktı. Zira bu iki isim, aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in 2011'de bir gençlik kampında 69 kişiyi öldürdüğü gençlik kampından sağ çıkmayı başarabilmişti. Başbakan Stoere, "Şimdi bu yetenekli genç politikacılar geçmişlerini kendileriyle birlikte taşıyorlar. Önemli bir adım attığımıza inanıyorum, gurur duyuyorum" dedi. Norveç'te daha önce iki kez kabinede kadınların sayısı erkeklerin sayısını geçti.
Norveç'te yeni başbakan Stoere yeni kabineyi açıkladı. Adalet bakanlığı görevinin 28 yaşındaki Mehl'e, dışişleri bakanlığının da bir kadına verildiği yeni kabinede kadınların sayısı erkeklerin sayısından fazla. Aşırı sağcı Breivik'in katliamından kurtulmaya başaran iki isim de yeni bakanlar arasında.
Norveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi oyların yüzde 26.3'ünü alarak seçimin birinci olurken Merkez Parti yüzde 20.4 ile üçüncü oldu. Jonas Gahr Stoere önderliğindeki sol blok kazanırken 8 yıldır iktidarda olan Başbakan Erna Solberg başkanlığındaki merkez sağ koalisyonunu yenilgiye uğradı. Seçimlerden sonra İşçi Partisi lideri Stoere, Merkez Partisi ile azınlık hükümeti kuracağını açıkladı.
Yeni başbakan Stoere, aralarında yeni kabineden finans bakanı olan Avrupa Birliği'ne muhalif Merkez Partisi'nin lideri Trygve Slagsvold Vedum'un da bulunduğu; 10'u kadın, 9'u erkek 19 kişilik kabinesini dün tanıttı.
Emilie Enger Mehl, 28 yaşında Norveç'in en genç adalet bakanı olurken dışişleri bakanlığı da başka bir kadına, Anniken Scharning Huitfeldt'e verildi.
Kabinede Eğitim Bakanı Tonje Brenna ile Ticaret ve Sanayi Bakanı Jan Christian Vestre de öne çıktı. Zira bu iki isim, aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in 2011'de bir gençlik kampında 69 kişiyi öldürdüğü gençlik kampından sağ çıkmayı başarabilmişti. Başbakan Stoere, "Şimdi bu yetenekli genç politikacılar geçmişlerini kendileriyle birlikte taşıyorlar. Önemli bir adım attığımıza inanıyorum, gurur duyuyorum" dedi.
Norveç'te daha önce iki kez kabinede kadınların sayısı erkeklerin sayısını geçti.