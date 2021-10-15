Norveç'teki oklu saldırganla ilgili yeni gelişme

Norveç'in Kongsberg kasabasında önceki gün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in, yıllardır zihinsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı. Durumu doğrulayan savcı Ann Iren Svane Mathiassen de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından saldırganın sağlık hizmetlerine teslim edildiğini açıkladı.
Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı.
Durumu doğrulayan savcı Ann Iren Svane Mathiassen de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından saldırganın sağlık hizmetlerine teslim edildiğini açıkladı.
Meet Espen Andersen Brathen, the Norwegian convert to Islam who went on a murderous frenzy killing ‘kufaar’ with a bow & arrow.