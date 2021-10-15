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https://tr.sputniknews.com/20211015/norvecteki-oklu-saldirganla-ilgili-yeni-gelisme-1049844463.html
Norveç'teki oklu saldırganla ilgili yeni gelişme
Norveç'teki oklu saldırganla ilgili yeni gelişme
Norveç'in Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldüren Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen sağlık hizmetlerine teslim edildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T10:24+0300
2021-10-15T10:38+0300
norveç
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Norveç'in Kongsberg kasabasında önceki gün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in, yıllardır zihinsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı. Durumu doğrulayan savcı Ann Iren Svane Mathiassen de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından saldırganın sağlık hizmetlerine teslim edildiğini açıkladı.
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Norveç'teki oklu saldırganla ilgili yeni gelişme

10:24 15.10.2021 (güncellendi: 10:38 15.10.2021)
© REUTERS / NTBNorveç'teki saldırı
Norveç'teki saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / NTB
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Norveç'in Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldüren Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen sağlık hizmetlerine teslim edildi.
Norveç'in Kongsberg kasabasında önceki gün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in, yıllardır zihinsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.
Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı.
Durumu doğrulayan savcı Ann Iren Svane Mathiassen de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından saldırganın sağlık hizmetlerine teslim edildiğini açıkladı.
021010
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