Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211015/nurgul-yesilcayin-tamami-pozlardan-olusan-mini-dizisi-nft-olarak-satisa-sunulacak-1049852071.html
Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek
Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T13:47+0300
2021-10-15T13:52+0300
nurgül yeşilçay
yaşam
dizi
nft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049851828_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_bb0be9aca0c1266662fd074c9e13b597.jpg
Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan ‘Poz’ dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak.Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘Poz’, 3-4 dakikalık yedi ayrı bölümden oluşuyor.İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir dijiroman olarak tanımlıyor.'Poz'un konusuÇocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049851828_85:0:584:374_1920x0_80_0_0_a1b4fe31f09dbdd8b6e6506dda465377.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nurgül yeşilçay, dizi, nft

Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek

13:47 15.10.2021 (güncellendi: 13:52 15.10.2021)
© Instagram/Nurgül YeşilçayNurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Instagram/Nurgül Yeşilçay
Abone ol
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa çıkarılacak.
Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan ‘Poz’ dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak.
Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘Poz’, 3-4 dakikalık yedi ayrı bölümden oluşuyor.
İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir dijiroman olarak tanımlıyor.

'Poz'un konusu

Çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.
Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.
002000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:53Dünya rekortmeni Kenyalı atletin ölümünün ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı eşi tutuklandı
13:50Jared Leto, ölümcül hastalığı olan Rus hayranının doğum gününü kutladı
13:47Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek
13:4315 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Öğretmenin görev yeri değiştirildi
13:33Hindistan, Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez yabancı turistlere kapılarını açtı
13:32Avrupa Komisyonu: Rusya, gaz piyasasını manipüle etmiyor
13:29Prof. Özgenç taksiler için kanun taslağı hazırladı: Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı
13:24Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada
13:23THY'den iç hat uçuşlarında aile indirimi
13:04Ataşehir’de yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayıplara karıştı
13:01Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi
13:00El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile İstanbul'da yaşanacak
12:59Fransa'da trenlerde artık plastik şişede su satılmayacak
12:5718 isim koydukları çocukları için kimlik çıkaramayan aile cumhurbaşkanından yardım istedi
12:43Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısındaki rekor yenilendi
12:33Sokak ortasında kadına şiddet: Önce sevgilisine, sonra tepki gösterenlere saldırdı
12:32Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş
12:25Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyon çalışmalarında mimar kitabesi bulundu
12:20Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
12:18Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur