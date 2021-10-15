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https://tr.sputniknews.com/20211015/nurgul-yesilcayin-tamami-pozlardan-olusan-mini-dizisi-nft-olarak-satisa-sunulacak-1049852071.html
Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek
Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T13:47+0300
2021-10-15T13:47+0300
2021-10-15T13:52+0300
nurgül yeşilçay
yaşam
dizi
nft
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Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan ‘Poz’ dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak.Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘Poz’, 3-4 dakikalık yedi ayrı bölümden oluşuyor.İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir dijiroman olarak tanımlıyor.'Poz'un konusuÇocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.
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nurgül yeşilçay, dizi, nft
Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek 13:47 15.10.2021 (güncellendi: 13:52 15.10.2021)
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa çıkarılacak.
Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı,
fotoroman mantığıyla hazırlanan ‘Poz’ dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak.
Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘
Poz’
, 3-4 dakikalık yedi ayrı bölümden
oluşuyor.
İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir
dijiroman olarak tanımlıyor. 'Poz'un konusu
Çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam
etmektedir.
Harun ressam bir kıza
aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.