https://tr.sputniknews.com/20211015/nurgul-yesilcayin-tamami-pozlardan-olusan-mini-dizisi-nft-olarak-satisa-sunulacak-1049852071.html

Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek

Nurgül Yeşilçay'dan NFT dizi: Tamamı pozlardan oluşan bölümleri sadece 50 kişi satın alabilecek

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T13:47+0300

2021-10-15T13:47+0300

2021-10-15T13:52+0300

nurgül yeşilçay

yaşam

dizi

nft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049851828_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_bb0be9aca0c1266662fd074c9e13b597.jpg

Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan ‘Poz’ dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak.Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘Poz’, 3-4 dakikalık yedi ayrı bölümden oluşuyor.İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir dijiroman olarak tanımlıyor.'Poz'un konusuÇocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nurgül yeşilçay, dizi, nft