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Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'
Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'
AK Parti, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte oy verme sisteminde değişikliği de gündemine aldı. AK Parti ve MHP daraltılmış bölge üzerinde... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T11:27+0300
2021-10-15T11:27+0300
politika
değişiklik
oy
seçim ve siyasi partiler yasası
seçimler
oy kullanma
seçim yasası
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AK Parti ve MHP’nin 2022 yılına bıraktığı seçim kanununda değişiklik teklifi üzerinde çalışmalar sürüyor.AK Parti ile MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik çalışmasında en çok üzerinde durulan konulardan biri dar veya daraltılmış bölge üzerineydi. MHP’nin iki formüle de sıcak bakmadığı bilinirken AK Partililer her seçim çevresinin 7 milletvekilinden oluşmasını içeren önerinin halen müzakere edildiğine dikkat çekiyor.7’li bölge sisteminin iktidar partisi için mevcut oylar üzerinden bir simülasyon yapıldığında anlamlı bir milletvekili artışı getirmeyeceği ancak, seçmen ile milletvekili bağının güçlenmesine katkı yapacağı, bunun da Meclis’i güçlendireceği savunuluyor.Seçim kurulu başkanlıkları için kura önerisiGazeteDuvar'ın aktardığı habere göre; AK Parti ile MHP’nin uzlaşmaya yakın olduğu değişiklik önerilerinden biri de il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına 'en kıdemli hakim' atama kuralının değiştirilmesi. Masada seçim kurulu başkanlarının ildeki birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenmesi önerisi var. Ancak öneriye 'böyle bir düzenleme seçimlere müdahale algısına neden olur' diyerek itiraz eden partililer de bulunuyor.Oy pusulasının kaldırılması önerisiSeçim mevzuatında değişiklik çalışması kapsamında oy kullanma süreci, pusula ve zarflarla ilgili de AK Partililerden gelen çeşitli öneriler var. Bunlardan en dikkat çekici olanı 16 Nisan referandumunda 'mühürsüz oy' tartışmasına neden olan zarflarla ilgili.Referandumda oylama başlamadan önce mühürlenmesi gereken bazı zarfların mühürsüz olduğu ortaya çıkmış, sandıklar kapandıktan sonra mühürsüz zarfların da geçerli olmasına karar verilmişti. Dünyada oy pusulasının zarfa konulduğu sadece iki ülke olduğuna dikkat çeken kimi partililer zarfların tamamen kaldırılabileceği görüşünde.Oy pusulasının sadece katlanarak sandığa atılabileceğini savunanlar bu yönde bir düzenleme yapılırsa “zarf geçerli mi, değil mi, zarfın içinden pusula çıktı mı çıkmadı mı, oy pusulası ile zarf sayısı eşit mi? gibi zaman kaybına da yol açan bir dizi sorunun da ortadan kalkacağını düşünüyor. Bu konunun YSK’da da öneri olarak bazı üyelerce dile getirildiği ifade ediliyor.'Elektronik oylama için adım atılmalı'AK Partililerin üzerinde çalıştığı konulardan biri de dünyanın kimi ülkelerinde uygulanmaya başlanan elektronik oylama. Nüfus cüzdanlarının tamamının çipli kimlik haline gelmesi ile parmak izine dayanan elektronik sistemin de değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak böyle bir sisteme kimlik yenileme için vatandaşlara tanınan son süre olan Aralık 2023’ten önce geçmenin mümkün olmayacağı, sonraki seçimler için ele alınabileceği değerlendiriliyor.
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değişiklik, oy, seçim ve siyasi partiler yasası, seçimler, oy kullanma, seçim yasası

Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'

11:27 15.10.2021
© AA / İbrahim ErikanYerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA / İbrahim Erikan
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AK Parti, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte oy verme sisteminde değişikliği de gündemine aldı. AK Parti ve MHP daraltılmış bölge üzerinde müzakerelerini sürdürürken oy kullanma sistemiyle ilgili de bir dizi öneri dile getiriliyor.
AK Parti ve MHP’nin 2022 yılına bıraktığı seçim kanununda değişiklik teklifi üzerinde çalışmalar sürüyor.
AK Parti ile MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik çalışmasında en çok üzerinde durulan konulardan biri dar veya daraltılmış bölge üzerineydi. MHP’nin iki formüle de sıcak bakmadığı bilinirken AK Partililer her seçim çevresinin 7 milletvekilinden oluşmasını içeren önerinin halen müzakere edildiğine dikkat çekiyor.
7’li bölge sisteminin iktidar partisi için mevcut oylar üzerinden bir simülasyon yapıldığında anlamlı bir milletvekili artışı getirmeyeceği ancak, seçmen ile milletvekili bağının güçlenmesine katkı yapacağı, bunun da Meclis’i güçlendireceği savunuluyor.

Seçim kurulu başkanlıkları için kura önerisi

GazeteDuvar'ın aktardığı habere göre; AK Parti ile MHP’nin uzlaşmaya yakın olduğu değişiklik önerilerinden biri de il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına 'en kıdemli hakim' atama kuralının değiştirilmesi. Masada seçim kurulu başkanlarının ildeki birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenmesi önerisi var. Ancak öneriye 'böyle bir düzenleme seçimlere müdahale algısına neden olur' diyerek itiraz eden partililer de bulunuyor.

Oy pusulasının kaldırılması önerisi

Seçim mevzuatında değişiklik çalışması kapsamında oy kullanma süreci, pusula ve zarflarla ilgili de AK Partililerden gelen çeşitli öneriler var. Bunlardan en dikkat çekici olanı 16 Nisan referandumunda 'mühürsüz oy' tartışmasına neden olan zarflarla ilgili.
Referandumda oylama başlamadan önce mühürlenmesi gereken bazı zarfların mühürsüz olduğu ortaya çıkmış, sandıklar kapandıktan sonra mühürsüz zarfların da geçerli olmasına karar verilmişti. Dünyada oy pusulasının zarfa konulduğu sadece iki ülke olduğuna dikkat çeken kimi partililer zarfların tamamen kaldırılabileceği görüşünde.
Oy pusulasının sadece katlanarak sandığa atılabileceğini savunanlar bu yönde bir düzenleme yapılırsa “zarf geçerli mi, değil mi, zarfın içinden pusula çıktı mı çıkmadı mı, oy pusulası ile zarf sayısı eşit mi? gibi zaman kaybına da yol açan bir dizi sorunun da ortadan kalkacağını düşünüyor. Bu konunun YSK’da da öneri olarak bazı üyelerce dile getirildiği ifade ediliyor.

'Elektronik oylama için adım atılmalı'

AK Partililerin üzerinde çalıştığı konulardan biri de dünyanın kimi ülkelerinde uygulanmaya başlanan elektronik oylama. Nüfus cüzdanlarının tamamının çipli kimlik haline gelmesi ile parmak izine dayanan elektronik sistemin de değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak böyle bir sisteme kimlik yenileme için vatandaşlara tanınan son süre olan Aralık 2023’ten önce geçmenin mümkün olmayacağı, sonraki seçimler için ele alınabileceği değerlendiriliyor.
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