https://tr.sputniknews.com/20211015/ozdag-nagehan-alci-baskici-rejime-destek-vermek-konusunda-lale-andersondan-daha-sucsuzdur-1049848973.html

Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur

Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nagehan Alçı ile ilgili olarak, 'baskıcı rejime destek vermek konusunda' Nazi rejimine destek veren şarkıcı Lale... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T12:18+0300

2021-10-15T12:18+0300

2021-10-15T12:18+0300

politika

ümit özdağ

tartışma

açıklama

nagehan alçı

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile bir süredir devam eden tartışmasıyla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu. Alçı'nın bugün kaleme aldığı ve "Ümit Özdağ tarafından hedef gösterilmek benim için onurdur. Türk siyaset sahnesinde bugüne kadar Batılı anlamda aşırı sağ ideolojiyi bire bir tercüme eden, temel politikası göçmenlere düşmanlık olan Neo-Nazi bir partimiz olmamıştı" ifadelerinin yer aldığı yazısını paylaşan Özdağ, Alçı'yı 'baskıcı rejimlere destek vermekle' suçladı.Özdağ, "2. Dünya Savaşı’nda Nazi rejiminin meşhur sembolü Lili Marlene şarkısını söyleyen Lale Anderson Nagehan Alçı ile karşılaştırıldığında baskıcı rejime destek vermek konusunda daha suçsuzdur" açıklamasında bulundu.

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ümit özdağ, tartışma, açıklama, nagehan alçı, zafer partisi