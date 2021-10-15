https://tr.sputniknews.com/20211015/peynir-tadarken-hayatini-kaybetti-1049844545.html

Peynir tadarken hayatını kaybetti

Peynir tadarken hayatını kaybetti

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde emekli bir öğretmen pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

trabzon

ölüm

peynir

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Trabzon'da yaşayan 69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Ayar, Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Ayar nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar hayatını kaybetti.

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trabzon, ölüm, peynir