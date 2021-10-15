Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/polis-denetimi-sirasinda-kumanda-gorunumlu-tabanca-ates-aldi-polis-yaralandi-1049848056.html
Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı
Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde kumanda görünümlü silah bulundu. Silah inceleme sırasında... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T12:02+0300
2021-10-15T12:04+0300
türkiye
polis
silah
yaralama
tabanca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_152:0:1752:900_1920x0_80_0_0_e17d51ae9e21b194ad10ec057805158a.jpg
İstanbul'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden Alakbar Q,'nun hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. Ne olduğunu anlamayan polisler, şüphelilere sordu.Yakalanan şüphelilerin cevap vermemesi üzerine bir polis memuru cihazı incelemeye aldı. Üzerinde bulunan düğmeye basıldığı anda cihazın ateş almasıyla birlikte polis memuru elinden yaralandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_352:0:1552:900_1920x0_80_0_0_58460104c08156eaeaeae514ee5837d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, silah, yaralama, tabanca

Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı

12:02 15.10.2021 (güncellendi: 12:04 15.10.2021)
© İHA / DAVUT HAS cinayet, polis, olay yeri
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA / DAVUT HAS
Abone ol
İstanbul Eyüpsultan'da, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde kumanda görünümlü silah bulundu. Silah inceleme sırasında ateş alınca bir polis memuru yaralandı.
İstanbul'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden Alakbar Q,'nun hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. Ne olduğunu anlamayan polisler, şüphelilere sordu.
Yakalanan şüphelilerin cevap vermemesi üzerine bir polis memuru cihazı incelemeye aldı. Üzerinde bulunan düğmeye basıldığı anda cihazın ateş almasıyla birlikte polis memuru elinden yaralandı.
000110
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyon çalışmalarında mimar kitabesi bulundu
12:20Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
12:18Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur
12:16Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon
12:16AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
12:13Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü
12:06Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
12:02Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı
11:51Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
11:45Fuat Oktay: 2022'de bütçe açığı 278.3 milyar TL olarak öngörüldü
11:44Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu
11:41Almanya'da elektrikten alınan vergi düşürülecek
11:27Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'
11:19AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak
11:18Amasya Mermer ve Madenciler Derneği: '200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz'
11:17Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Cep telefonlarını sürekli yüzümüze götürüyoruz ama telefon bakteri saçıyor
11:16Polonya, sığınma başvurusu yaptırmadan göçmenleri sınırda geri itmeyi yasa haline getirdi
11:14Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok
11:10ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis
11:06Sarıkaya: MHP itiraz etti, AK Parti seçim kanunuyla ilgili bazı düzenlemelerden vazgeçti