https://tr.sputniknews.com/20211015/polis-denetimi-sirasinda-kumanda-gorunumlu-tabanca-ates-aldi-polis-yaralandi-1049848056.html

Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı

Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde kumanda görünümlü silah bulundu. Silah inceleme sırasında... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T12:02+0300

2021-10-15T12:02+0300

2021-10-15T12:04+0300

türkiye

polis

silah

yaralama

tabanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_152:0:1752:900_1920x0_80_0_0_e17d51ae9e21b194ad10ec057805158a.jpg

İstanbul'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden Alakbar Q,'nun hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. Ne olduğunu anlamayan polisler, şüphelilere sordu.Yakalanan şüphelilerin cevap vermemesi üzerine bir polis memuru cihazı incelemeye aldı. Üzerinde bulunan düğmeye basıldığı anda cihazın ateş almasıyla birlikte polis memuru elinden yaralandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, silah, yaralama, tabanca