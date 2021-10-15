Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı

İstanbul'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden Alakbar Q,'nun hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. Ne olduğunu anlamayan polisler, şüphelilere sordu.Yakalanan şüphelilerin cevap vermemesi üzerine bir polis memuru cihazı incelemeye aldı. Üzerinde bulunan düğmeye basıldığı anda cihazın ateş almasıyla birlikte polis memuru elinden yaralandı.
İstanbul Eyüpsultan'da, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde kumanda görünümlü silah bulundu. Silah inceleme sırasında ateş alınca bir polis memuru yaralandı.
İstanbul'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden Alakbar Q,'nun hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. Ne olduğunu anlamayan polisler, şüphelilere sordu.
Yakalanan şüphelilerin cevap vermemesi üzerine bir polis memuru cihazı incelemeye aldı. Üzerinde bulunan düğmeye basıldığı anda cihazın ateş almasıyla birlikte polis memuru elinden yaralandı.