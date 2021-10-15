https://tr.sputniknews.com/20211015/prof-ozgenc-taksiler-icin-kanun-taslagi-hazirladi-cumhurbaskanligi-ve-tbmmyle-paylasti-1049851359.html

Prof. Özgenç taksiler için kanun taslağı hazırladı: Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı

Prof. Özgenç taksiler için kanun taslağı hazırladı: Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ticari Taksicilik Hizmetleri Kanun Taslağı hazırladı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T13:29+0300

2021-10-15T13:29+0300

2021-10-15T13:29+0300

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izzet özgenç

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İstanbul'da taksilerle ilgili yaşanan sorunlar sürerken, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ticari Taksicilik Hizmetleri Kanun Taslağı hazırladı.Hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’yla paylaşan Özgenç, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu. Özgenç, taksi probleminin çözüme kavuşturulabilmesi için plakaların elden ele dolaştığı sisteme son verilmesi gerektiğini, ruhsatın kişiye özel olması gerektiğini şöyle anlattı:"Taksi ruhsatı nasıl veriliyor? Plaka temelli ruhsatlandırma yapılıyor. Sonra bu plakalar elden ele geçebiliyor. Bir kişinin elinde çok sayıda taksi plakası toplanabiliyor. Bunun sonucu ne? Plakaları toplayan kişi, bu plakalarla kendisi taksicilik faaliyeti yürütebilir, şoför çalıştırabilir veya plakaları kiraya verebilir. Plaka sahibi plakayı kiraya verdi diyelim. Kiralayan kişi de şoför tuttu. Bu sistemle şoför, en az 3 aileyi geçindiriyor. Kendi ailesini, plakayı kiralayanı ve plaka sahibinin ailesini geçindiriyor. Plaka sahibi hiç emek harcamadan para kazanıyor. Mevcut sistem, plakaların belli kişilerin elinde toplanmasını doğuruyor. Direksiyon sallayan taksicinin emeklerinin karşılığında sadece kendisinin para kazandığı bir sistem kurulmalı. Plaka kiminse ruhsat onun olmalı. Kişiye verilmeli ruhsat. Ruhsatın elden ele para karşılığı intikal etmesinin önüne geçilmeli. Böylece korsan ve UBER denen yöntemlerle sisteme dahil olmak da önlenmiş olur.'Ruhsatın kötüye kullanılmasının önüne geçilmeli'Hazırladığı kanun taslağının mevcut kanun taslağından en önemli istismara kapalı olması. Kişilerin emeğinin sömürülmesi önlenmeli. Plaka verilme aşamasından başlayıp, durakların işletilmesine kadar istismar önlenmeli. Bu kanun taslağı, taksicinin de kaliteli olmasını, araçların da nitelikli olmasını sağlıyor. Sadece taksicilerin ruhsatın üzerinde durmuyoruz, sistem denetlenebilir hale gelmeli.'Deniz taksileri de kapsıyor'Hazırladığım kanun taslağına göre; Duraklar da ilgili idareler tarafından işletilecek. Durakların mafyatik bir yöntemle işletilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak. Sistemi değiştirmediğiniz sürece istismarın önüne geçemezsiniz.”Prof. Özgenç, hazırladığı kanun taslağını ilgili makamlarla paylaştığını ve tasarının değerlendirildiğini söyledi.

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istanbul, türkiye, kanun, taslak, izzet özgenç