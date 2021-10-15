Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211015/roger-waters-78-yasinda-besinci-kez-dunya-evine-girdi--1049839484.html
Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi
Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi
Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi. Waters mutluluğunu sosyal medya hesaplarından... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T02:08+0300
2021-10-15T02:08+0300
yaşam
evlilik
pink floyd
roger waters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101784/22/1017842274_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_258f10950cf32819d04c78a34855ad83.jpg
İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kamilah Chavis ile 210 yılında 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridgehampton malikanesinde dünya evine girdi. İlk defa 2019 yılında gerrçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görülen Chavis ve Waters çifti birkaç yıl içinde evlilik kararı aldı.Pink Floyd’un solisti Waters daha önce dört defa evlendi. Chavis’ten önce Laurie Durning’le evli olan Roger Waters, ayrılıkları sırasında ilginç bir konuyla da gündeme gelmişti. Durning, Pink Floyd’un efsane isminden Daytona Rolex saatini geri istemiş ve çiftin bu konudaki anlaşmazlığı mahkemeye kadar uzanmıştı. Söz konusu saatin değerinin 35 bin dolar olduğu bilgisi yayılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101784/22/1017842274_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_a63f699f2aada6bd0def4c3849c4afa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
evlilik, pink floyd, roger waters

Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi

02:08 15.10.2021
© AP Photo / John Minchillo/InvisionRoger Waters
Roger Waters - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / John Minchillo/Invision
Abone ol
Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi. Waters mutluluğunu sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.
İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kamilah Chavis ile 210 yılında 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridgehampton malikanesinde dünya evine girdi. İlk defa 2019 yılında gerrçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görülen Chavis ve Waters çifti birkaç yıl içinde evlilik kararı aldı.
Pink Floyd’un solisti Waters daha önce dört defa evlendi. Chavis’ten önce Laurie Durning’le evli olan Roger Waters, ayrılıkları sırasında ilginç bir konuyla da gündeme gelmişti.
Durning, Pink Floyd’un efsane isminden Daytona Rolex saatini geri istemiş ve çiftin bu konudaki anlaşmazlığı mahkemeye kadar uzanmıştı. Söz konusu saatin değerinin 35 bin dolar olduğu bilgisi yayılmıştı.
101000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:16Avrupa yönetimi sosyal medyadan atıştı: AB dönem Başkanı Jansa, AP heyetine 'Soros kuklaları' dedi
03:11Roscosmos, İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununu uzaya gönderdi
02:40ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi
02:37Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek
02:23Emniyetten iki günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası
02:08Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi
02:07Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı
01:56Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı
01:51Rostec: Rus ordusuna bu yılın sonuna doğru birkaç yeni Su-57 savaş uçağı teslim edilecek
01:35Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi
01:25Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu
01:22Lavrov: Azerbaycan’dan esirlerin geri gönderilmesi konusu yakında çözülecek
01:17Macaristan: Teknik olarak TürkAkım’dan daha fazla gaz alabiliriz
01:155 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulamıyorlar
01:11Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
01:09Türkiye'den hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ilişkin açıklama
00:47Güney Afrika'da annesi tarafından mezara gömülen bebek kurtarıldı
00:45ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay
00:33Biden'dan 'Kovid-19 aşısı' açıklaması: Zorunluluk işe yarıyor
00:27Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla