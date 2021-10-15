https://tr.sputniknews.com/20211015/roger-waters-78-yasinda-besinci-kez-dunya-evine-girdi--1049839484.html

Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi

Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi. Waters mutluluğunu sosyal medya hesaplarından... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

evlilik

pink floyd

roger waters

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İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kamilah Chavis ile 210 yılında 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridgehampton malikanesinde dünya evine girdi. İlk defa 2019 yılında gerrçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görülen Chavis ve Waters çifti birkaç yıl içinde evlilik kararı aldı.Pink Floyd’un solisti Waters daha önce dört defa evlendi. Chavis’ten önce Laurie Durning’le evli olan Roger Waters, ayrılıkları sırasında ilginç bir konuyla da gündeme gelmişti. Durning, Pink Floyd’un efsane isminden Daytona Rolex saatini geri istemiş ve çiftin bu konudaki anlaşmazlığı mahkemeye kadar uzanmıştı. Söz konusu saatin değerinin 35 bin dolar olduğu bilgisi yayılmıştı.

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evlilik, pink floyd, roger waters