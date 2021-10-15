https://tr.sputniknews.com/20211015/rus-doktorlar-miknatis-yutan-9-yasindaki-cocugu-kurtardi-1049840938.html

Rus doktorlar mıknatıs yutan 9 yaşındaki çocuğu kurtardı

Rus doktorlar mıknatıs yutan 9 yaşındaki çocuğu kurtardı

Moskova bölgesindeki Ramenskiy Hastanesi’nde görevli cerrahların, mıknatıs yutan ve bağırsak tıkanıklığı başlayan 9 yaşındaki bir çocuğu başarılı bir... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T05:15+0300

2021-10-15T05:15+0300

2021-10-15T05:15+0300

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Moskova Bölgesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ramenskiy Hastanesi’nde çalışan cerrahlar, mıknatıs yutan ve giderek ağırlaşan bağırsak tıkanıklığı yaşayan 9 yaşındaki bir erkek çocuğu başarılı bir ameliyatla kurtardı.Hastanenin pediatrik cerrahi bölümü başkanı Vladimir Habalov’un yaptığı açıklamaya göre çocuk, karın ağrıları ve giderek artan bağırsak tıkanıklığı tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hastaneye yatırılmadan iki gün önde birden fazla mıknatıs yuttuğu, fakat bunu ebeveynlerine söylemediği ortaya çıktı. Yapılan inceleme, mıknatısların birbirine yapıştığını ve bağırsak kısmındaki iki duvarı birbirine kenetlediğini gösterdi.Yapılan ameliyatta cerrahlar, mıknatısları bağırsak kısmından çıkararak, ince bağırsak ile kör bağırsağın temas ettiği yerlerde oluşan boşlukları dikti. Çocuğun taburcu edildiği öğrenildi.

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rusya, çocuk, mıknatıs