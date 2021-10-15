https://tr.sputniknews.com/20211015/rus-sirketi-rusal-kuresel-aluminyum-pazarindaki-acik-artarak-devam-edecek-1049839726.html

Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek

Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek

Dünyanın en büyük alüminyum ve alümina üreticilerinden biri olan Rus şirketi Rusal’ın Rusya, BDT ve Çin'deki satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Roman... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T02:37+0300

2021-10-15T02:37+0300

2021-10-15T02:37+0300

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alüminyum

rusal

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Andruşin, dünyanın en büyük alüminyum alıcısı olan Çin’in bu ve gelecek yıllarda önemli miktarlarda metal ithal etmeye devam edeceğini belirterek, Rusal’ın 2021'de Çin pazarına 300-400 bin ton alüminyum tedarik edeceğini ve gelecek yıl tedarik hacmini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.Andruşin ayrıca, Rusal’ın Tayşet tesisinin faaliyete geçmesiyle, 2020’de 3.8 milyon ton olan alüminyum üretimini 2022'de 4.3 milyon tona çıkarmayı planladığını belirtti.Eylül ayı başlarında, dünyanın en büyük hammadde kaynaklarına sahip ülkelerden biri olan Gine'de yaşanan askeri darbe nedeniyle, küresel alüminyum pazarı büyük bir boksit açığının eşiğine gelmişti.Alüminyum endüstrisinden bir kaynak, Gine'deki durumun kötüleşmesi durumunda Rusal'ın alüminyum üretiminin üçte birini potansiyel olarak kaybedebileceğini ve diğer sahaların verimli olmaması nedeniyle bu kayıpları telafi edecek başka alternatiflerin bulunmadığına dikkat çekmişti.

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