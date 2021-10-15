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Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek
Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek
Dünyanın en büyük alüminyum ve alümina üreticilerinden biri olan Rus şirketi Rusal’ın Rusya, BDT ve Çin'deki satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Roman... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T02:37+0300
2021-10-15T02:37+0300
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Andruşin, dünyanın en büyük alüminyum alıcısı olan Çin’in bu ve gelecek yıllarda önemli miktarlarda metal ithal etmeye devam edeceğini belirterek, Rusal’ın 2021'de Çin pazarına 300-400 bin ton alüminyum tedarik edeceğini ve gelecek yıl tedarik hacmini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.Andruşin ayrıca, Rusal’ın Tayşet tesisinin faaliyete geçmesiyle, 2020’de 3.8 milyon ton olan alüminyum üretimini 2022'de 4.3 milyon tona çıkarmayı planladığını belirtti.Eylül ayı başlarında, dünyanın en büyük hammadde kaynaklarına sahip ülkelerden biri olan Gine'de yaşanan askeri darbe nedeniyle, küresel alüminyum pazarı büyük bir boksit açığının eşiğine gelmişti.Alüminyum endüstrisinden bir kaynak, Gine'deki durumun kötüleşmesi durumunda Rusal'ın alüminyum üretiminin üçte birini potansiyel olarak kaybedebileceğini ve diğer sahaların verimli olmaması nedeniyle bu kayıpları telafi edecek başka alternatiflerin bulunmadığına dikkat çekmişti.
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rusya, gine, rus, alüminyum, rusal

Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek

02:37 15.10.2021
© AAalüminyum
alüminyum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Dünyanın en büyük alüminyum ve alümina üreticilerinden biri olan Rus şirketi Rusal’ın Rusya, BDT ve Çin'deki satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Roman Andruşin, bu yıl küresel alüminyum pazarındaki açığın yaklaşık 1.5 milyon tonu bulacağını söyledi.
Andruşin, dünyanın en büyük alüminyum alıcısı olan Çin’in bu ve gelecek yıllarda önemli miktarlarda metal ithal etmeye devam edeceğini belirterek, Rusal’ın 2021'de Çin pazarına 300-400 bin ton alüminyum tedarik edeceğini ve gelecek yıl tedarik hacmini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.
Andruşin ayrıca, Rusal’ın Tayşet tesisinin faaliyete geçmesiyle, 2020’de 3.8 milyon ton olan alüminyum üretimini 2022'de 4.3 milyon tona çıkarmayı planladığını belirtti.
Eylül ayı başlarında, dünyanın en büyük hammadde kaynaklarına sahip ülkelerden biri olan Gine'de yaşanan askeri darbe nedeniyle, küresel alüminyum pazarı büyük bir boksit açığının eşiğine gelmişti.
Alüminyum endüstrisinden bir kaynak, Gine'deki durumun kötüleşmesi durumunda Rusal'ın alüminyum üretiminin üçte birini potansiyel olarak kaybedebileceğini ve diğer sahaların verimli olmaması nedeniyle bu kayıpları telafi edecek başka alternatiflerin bulunmadığına dikkat çekmişti.
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