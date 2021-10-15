https://tr.sputniknews.com/20211015/rusya-meksikaya-sputnik-v-asi-uretim-teknolojisini-aktaracak-1049840308.html

Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak

Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Meksika’nın Birmex laboratuvarı, Meksika’ya Sputnik V aşısının üretim teknolojisinin aktarılmasıyla ilgili anlaşma... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T03:28+0300

2021-10-15T03:28+0300

2021-10-15T03:28+0300

koronavirüs

rusya

meksika

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045001143_0:85:1075:690_1920x0_80_0_0_da67f1d861f17d38a858301a14577dc3.jpg

Birmex Genel Direktörü Pedro Senteno, Moskova’da anlaşma imzalandıktan sonra Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, aşının Meksika’da paketlenmesi için gerekli mekanizmaları ve koşulları sağlıyor ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunuyor” ifadesini kullandı.Senteno, “Yeni anlaşma, Meksika’da tam kapsamlı üretim döngüsünü organize etmek için teknoloji ve bilgi transferinin düzenlenmesine izin veriyor” diye ekledi.Halihazırda Birmez, Rusya’dan sevkiyatı yapılan aktif bileşenle Sputnik V aşı üretimini Meksika’nın ulusal düzenleyicisi Cofepris ile koordinasyon içinde gerçekleştiriyor. Aşı üretimin ekim sonunda, dağıtımının da aralıkta yapılması planlanıyor.

rusya

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, meksika, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v