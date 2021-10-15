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Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak
Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Meksika’nın Birmex laboratuvarı, Meksika’ya Sputnik V aşısının üretim teknolojisinin aktarılmasıyla ilgili anlaşma... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T03:28+0300
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Birmex Genel Direktörü Pedro Senteno, Moskova’da anlaşma imzalandıktan sonra Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, aşının Meksika’da paketlenmesi için gerekli mekanizmaları ve koşulları sağlıyor ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunuyor” ifadesini kullandı.Senteno, “Yeni anlaşma, Meksika’da tam kapsamlı üretim döngüsünü organize etmek için teknoloji ve bilgi transferinin düzenlenmesine izin veriyor” diye ekledi.Halihazırda Birmez, Rusya’dan sevkiyatı yapılan aktif bileşenle Sputnik V aşı üretimini Meksika’nın ulusal düzenleyicisi Cofepris ile koordinasyon içinde gerçekleştiriyor. Aşı üretimin ekim sonunda, dağıtımının da aralıkta yapılması planlanıyor.
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rusya, meksika, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak

03:28 15.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girHindistan Rusya koronavirüs aşısı Sputnik
Hindistan Rusya koronavirüs aşısı Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Meksika’nın Birmex laboratuvarı, Meksika’ya Sputnik V aşısının üretim teknolojisinin aktarılmasıyla ilgili anlaşma imzaladı.
Birmex Genel Direktörü Pedro Senteno, Moskova’da anlaşma imzalandıktan sonra Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, aşının Meksika’da paketlenmesi için gerekli mekanizmaları ve koşulları sağlıyor ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunuyor” ifadesini kullandı.

Senteno, “Yeni anlaşma, Meksika’da tam kapsamlı üretim döngüsünü organize etmek için teknoloji ve bilgi transferinin düzenlenmesine izin veriyor” diye ekledi.

Halihazırda Birmez, Rusya’dan sevkiyatı yapılan aktif bileşenle Sputnik V aşı üretimini Meksika’nın ulusal düzenleyicisi Cofepris ile koordinasyon içinde gerçekleştiriyor. Aşı üretimin ekim sonunda, dağıtımının da aralıkta yapılması planlanıyor.
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