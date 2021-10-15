Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısındaki rekor yenilendi

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da 32 bin 196 yeni vaka tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 925 bin 176’ya yükseldi. Başkent Moskova, St. Petersburg, Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Can kaybı sayısı da gün içinde 999 artarak 221 bin 313’e yükseldi. İyileşenlerin sayısında 22 bin 268 artış oldu. Pandemi boyunca 6 milyon 690 bin 24 kişi hastalığı atlattı. Ülkede dün 31 bin 299 vaka, 986 can kaybı tespit edildi.
Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısı iki gündür rekor düzeyde. Son 24 saatte 32 bin 196 yeni koronavirüs vakası, 999 yeni can kaybı kaydedildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da 32 bin 196 yeni vaka tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 925 bin 176’ya yükseldi.
Başkent Moskova, St. Petersburg, Moskovabölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Can kaybı sayısı da gün içinde 999 artarak 221 bin 313’e yükseldi. İyileşenlerin sayısında 22 bin 268 artış oldu. Pandemi boyunca 6 milyon 690 bin 24 kişi hastalığı atlattı.
Ülkede dün 31 bin 299 vaka, 986 can kaybı tespit edildi.