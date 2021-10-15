https://tr.sputniknews.com/20211015/rusyada-pandemi-sebebiyle-birkac-kez-ertelenen-nufus-sayimi-basladi-1049861850.html

Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı

Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı

Rusya’da koronavirüs salgını ve parlamentonun alt kanadı Duma’daki seçimler nedeniyle ertelenen nüfus sayımı bugün başladı. Sayım 14 Kasım’a kadar sürecek. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T17:34+0300

2021-10-15T17:34+0300

2021-10-15T17:34+0300

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nüfus sayımı

nüfus

nüfus planlaması

genç nüfus

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda bugün başlayan nüfus sayımı 14 Kasım’a kadar devam edecek.Sayıma Rusya’da sürekli olarak yaşayan yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler de katılabilecek.Sayım sırasında elde edilen veriler daha sonra bölgelerin geliştirilmesi, yeni yollar ve başka altyapı tesislerin inşası için devlet kurumlarınca kullanılacak.Belirlenen noktalardan veya evden yüzyüze olduğu gibi internet ortamından da nüfus sayımına katılım imkanı sunuluyor.Koronavirüsün yayılmasını önlemek için sayımın büyük kısmının internet üzerinden gerçekleştirileceği, memurlara da düzenli olarak koronavirüs testi yapılacağı belirtiliyor.Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından beri Rusya’nın nüfusu, düşük doğum oranı ve göç gibi sebeplerle düşüşte. Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu’na (Rosstat) göre 2020 yılında ülkenin nüfusunda son 15 yılın en keskin düşüşü (510 bin kişi) meydana geldi. 1 Ocak’ta ülkenin nüfusu 146.2 milyon olarak kayda geçerken, ağustos sonunda da 595 bin kişinin daha azaldığı tespit edildi.Sovyetler Birliği’nden sonraki üçüncü sayımRusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 2010 ve 2002’de olmak üzere iki nüfus sayımı gerçekleştirmişti.Bu sayımla ilgili ön rakamların nisan ayında açıklanması bekleniyor.

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rusya, sovyetler birliği, nüfus sayımı, nüfus, nüfus planlaması, genç nüfus