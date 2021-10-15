Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/rusyada-pandemi-sebebiyle-birkac-kez-ertelenen-nufus-sayimi-basladi-1049861850.html
Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı
Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı
Rusya’da koronavirüs salgını ve parlamentonun alt kanadı Duma’daki seçimler nedeniyle ertelenen nüfus sayımı bugün başladı. Sayım 14 Kasım’a kadar sürecek. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:34+0300
2021-10-15T17:34+0300
dünya
rusya
sovyetler birliği
nüfus sayımı
nüfus
nüfus planlaması
genç nüfus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044760482_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_0a6c55f0ebefb878829632d2ee77f506.jpg
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda bugün başlayan nüfus sayımı 14 Kasım’a kadar devam edecek.Sayıma Rusya’da sürekli olarak yaşayan yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler de katılabilecek.Sayım sırasında elde edilen veriler daha sonra bölgelerin geliştirilmesi, yeni yollar ve başka altyapı tesislerin inşası için devlet kurumlarınca kullanılacak.Belirlenen noktalardan veya evden yüzyüze olduğu gibi internet ortamından da nüfus sayımına katılım imkanı sunuluyor.Koronavirüsün yayılmasını önlemek için sayımın büyük kısmının internet üzerinden gerçekleştirileceği, memurlara da düzenli olarak koronavirüs testi yapılacağı belirtiliyor.Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından beri Rusya’nın nüfusu, düşük doğum oranı ve göç gibi sebeplerle düşüşte. Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu’na (Rosstat) göre 2020 yılında ülkenin nüfusunda son 15 yılın en keskin düşüşü (510 bin kişi) meydana geldi. 1 Ocak’ta ülkenin nüfusu 146.2 milyon olarak kayda geçerken, ağustos sonunda da 595 bin kişinin daha azaldığı tespit edildi.Sovyetler Birliği’nden sonraki üçüncü sayımRusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 2010 ve 2002’de olmak üzere iki nüfus sayımı gerçekleştirmişti.Bu sayımla ilgili ön rakamların nisan ayında açıklanması bekleniyor.
rusya
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044760482_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_88a9832df334b45dceb4f9a1d92f62e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sovyetler birliği, nüfus sayımı, nüfus, nüfus planlaması, genç nüfus

Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı

17:34 15.10.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков / Fotoğraf bankasına girRusya - Moskova - koronavirüs - Kovid-19
Rusya - Moskova - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’da koronavirüs salgını ve parlamentonun alt kanadı Duma’daki seçimler nedeniyle ertelenen nüfus sayımı bugün başladı. Sayım 14 Kasım’a kadar sürecek.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda bugün başlayan nüfus sayımı 14 Kasım’a kadar devam edecek.
Sayıma Rusya’da sürekli olarak yaşayan yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler de katılabilecek.
Sayım sırasında elde edilen veriler daha sonra bölgelerin geliştirilmesi, yeni yollar ve başka altyapı tesislerin inşası için devlet kurumlarınca kullanılacak.
Belirlenen noktalardan veya evden yüzyüze olduğu gibi internet ortamından da nüfus sayımına katılım imkanı sunuluyor.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek için sayımın büyük kısmının internet üzerinden gerçekleştirileceği, memurlara da düzenli olarak koronavirüs testi yapılacağı belirtiliyor.
Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından beri Rusya’nın nüfusu, düşük doğum oranı ve göç gibi sebeplerle düşüşte. Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu’na (Rosstat) göre 2020 yılında ülkenin nüfusunda son 15 yılın en keskin düşüşü (510 bin kişi) meydana geldi. 1 Ocak’ta ülkenin nüfusu 146.2 milyon olarak kayda geçerken, ağustos sonunda da 595 bin kişinin daha azaldığı tespit edildi.

Sovyetler Birliği’nden sonraki üçüncü sayım

Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 2010 ve 2002’de olmak üzere iki nüfus sayımı gerçekleştirmişti.
Bu sayımla ilgili ön rakamların nisan ayında açıklanması bekleniyor.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:34Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
18:29TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor
18:15Demirören Medya'dan açıklama: Reuters Haber Ajansı aboneliğimizi iptal ediyoruz
18:06Prof. Dr. İlber Ortaylı: Rus anneler, Türklerin memlekete bir hediyesi
17:54Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası
17:53Japon Denizi’nde ABD destroyerinin Rusya sınırını geçme girişimi engellendi
17:52Sağlık Bakanlığı duyurdu: 39 ilaç piyasadan toplatılacak
17:46İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı
17:40Benzin ve motorine zam
17:34Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı
17:25Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama
17:20Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
17:18İtalya'da 75 yıllık havayolu firması son seferini yaptı
17:16Yeni Zelanda'nın çeyrek asırlık resmi büyücüsü işten kovuldu
17:12Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
17:1195 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'e doktorlarından içki uyarısı
17:06Kraliçe 2. Elizabeth'in balmumu heykeli İngiltere sokaklarında
17:01ŞİÖ ülkelerinin istihbarat servisleri, Afganistan'daki durum nedeniyle temasları yoğunlaştırıyor
16:58Kooperatif yasasıyla kadınlara pozitif ayrımcılık geliyor
16:54Hollanda'da enerjiden alınan vergide indirime gidilecek, yüksek faturaların bir kısmı karşılanacak