https://tr.sputniknews.com/20211015/rusyada-yeni-koronavirus-asisinin-klinik-testleri-basladi-1049867863.html

Rusya’da yeni koronavirüs aşısının klinik testleri başladı

Rusya’da yeni koronavirüs aşısının klinik testleri başladı

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, Betuvaks-Kov-2 isimli yeni koronavirüs aşısının klinik araştırmalarının başladığı belirtildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T21:34+0300

2021-10-15T21:34+0300

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koronavirüs

rusya

aşı

koronavirüs

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St. Petersburg İnsan Kök Hücresi Enstitüsü, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü’nde Betuvaks-Kov-2 aşısının klinik testlerinin başladığını duyurdu. Prosedürler için daha önce koronavirüse yakalanmayan ve koronovirüse karşı aşı yapmayan 18-60 yaş arası 170 gönüllünün arandığı bildirilen açıklamada, “İlk aşamada aşı 20 kişi üzerinde test edilecek. Aşı iki dozlu, 28 gün arayla yapılıyor” ifadesine yer verildi.Aşıyı geliştiren bilim insanı, aşının temelinde, koronavirüs proteini içeren küresel parçacıkların bulunduğunu kaydetti. Patojenin sadece yüzey proteinini içeren yeni aşının daha az alerjik olması bekleniyor.Yeni aşıda virüsler ve viral vektörler de yok. Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre bu, yan etki riskini asgariye indirmeli. Bu özellik, risk grubunda yer alan ve diğer aşılar yaparken yan etkiler yaşayan kişiler için büyük önem taşıyor.

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