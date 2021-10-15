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https://tr.sputniknews.com/20211015/sabah-yazari-mehmet-barlas-biz-su-anda-yokluk-nedir-bilmiyoruz-sadece-fiyat-pahaliligini-biliyoruz-1049844005.html
Mehmet Barlas: Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz
Mehmet Barlas: Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz
Sabah yazarı Mehmet Barlas, hayat pahalılığını değerlendirdiği yazısında "Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T10:08+0300
2021-10-15T10:36+0300
ekonomi
ingiltere
türkiye
norveç
sabah gazetesi
ekonomi
mehmet barlas
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Türkiye'nin kıymetini bilelim' başlıklı yazısında Türk seçmenlerin yaşanan çoğu zorluğun dünyanın başka ülkelerinde de var olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.Bu noktada hayat pahalılığına değinen Barlas, "Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkân vitrinleri boş. Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz" ifadesini kullandı. Barlas, şöyle devam etti:"Dünyanın en zengin ülkesi Norveç'in 5 milyon 300 bin nüfusu, kişi başına 95 bin dolar geliri var. Ve bugün Norveç, doğayı korumak için yaptığı doğalgaz araştırmalarının durmasına son verdi, kazılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi enflasyon % 5.5, ancak aranan pek çok mal stoklarda yok.'Dünya eskisi gibi değil'Geçen gün Putin, salgın döneminde talep düşeceği için Amerika'nın ve bazı Batı ülkelerinin petrol üretimini azalttıklarını ve bu yüzden şimdi petrol ve akaryakıt sıkıntısı olduğunu söylemişti. Bilmemiz gereken gerçek şu: Dünya eskisi gibi değil, bu dünya daha yoksul, daha insafsız, zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul oldukları bir dünya.Bütün bu dengesizlikler, insanların günlük hayatına acı şekilde yansıyor. Örneğin, biz sağlık tesisleri bakımından dünyaya örnek ülkelerden biriyiz. Ama en gelişmiş ülkelerde hastanelerde yer olmadığı için insanlar sokaklarda ölüyordu. Ayrıca Türkiye'nin hedef olduğu saldırılar, dünyanın pek az ülkesi için söz konusu.Türkiye, insanların refahı için harcanması gereken paranın önemli bölümünü askeri harcamalara ayırıyor. Şu anda yurtdışında 44 bin askerimiz var. Ayrıca 84 milyon nüfuslu Türkiye, 5 milyon göçmeni konuk ediyor, onlara iş buluyor, okul buluyor, hastane buluyor.'Ne kadar şikâyet edersek edelim, ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz'Kısacası, ne kadar şikâyet edersek edelim, ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz. Geçmişte hiç yaşanmamış krizlerin üstesinden geldik. Hayal bile edemediğimiz altyapılara sahip olduk. Ve Ortadoğu denilen istikrarsızlık coğrafyasında bir devlet olarak dünyaya örnek konumdayız."
ingiltere
norveç
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ingiltere, türkiye, norveç, sabah gazetesi, ekonomi, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz

10:08 15.10.2021 (güncellendi: 10:36 15.10.2021)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah yazarı Mehmet Barlas, hayat pahalılığını değerlendirdiği yazısında "Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkân vitrinleri boş. Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Türkiye'nin kıymetini bilelim' başlıklı yazısında Türk seçmenlerin yaşanan çoğu zorluğun dünyanın başka ülkelerinde de var olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.
Bu noktada hayat pahalılığına değinen Barlas, "Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkân vitrinleri boş. Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz" ifadesini kullandı. Barlas, şöyle devam etti:
"Dünyanın en zengin ülkesi Norveç'in 5 milyon 300 bin nüfusu, kişi başına 95 bin dolar geliri var. Ve bugün Norveç, doğayı korumak için yaptığı doğalgaz araştırmalarının durmasına son verdi, kazılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi enflasyon % 5.5, ancak aranan pek çok mal stoklarda yok.

'Dünya eskisi gibi değil'

Geçen gün Putin, salgın döneminde talep düşeceği için Amerika'nın ve bazı Batı ülkelerinin petrol üretimini azalttıklarını ve bu yüzden şimdi petrol ve akaryakıt sıkıntısı olduğunu söylemişti. Bilmemiz gereken gerçek şu: Dünya eskisi gibi değil, bu dünya daha yoksul, daha insafsız, zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul oldukları bir dünya.
Bütün bu dengesizlikler, insanların günlük hayatına acı şekilde yansıyor. Örneğin, biz sağlık tesisleri bakımından dünyaya örnek ülkelerden biriyiz. Ama en gelişmiş ülkelerde hastanelerde yer olmadığı için insanlar sokaklarda ölüyordu. Ayrıca Türkiye'nin hedef olduğu saldırılar, dünyanın pek az ülkesi için söz konusu.
Türkiye, insanların refahı için harcanması gereken paranın önemli bölümünü askeri harcamalara ayırıyor. Şu anda yurtdışında 44 bin askerimiz var. Ayrıca 84 milyon nüfuslu Türkiye, 5 milyon göçmeni konuk ediyor, onlara iş buluyor, okul buluyor, hastane buluyor.

'Ne kadar şikâyet edersek edelim, ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz'

Kısacası, ne kadar şikâyet edersek edelim, ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz. Geçmişte hiç yaşanmamış krizlerin üstesinden geldik. Hayal bile edemediğimiz altyapılara sahip olduk. Ve Ortadoğu denilen istikrarsızlık coğrafyasında bir devlet olarak dünyaya örnek konumdayız."
290016
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