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Sağlık Bakanlığı duyurdu: 39 ilaç piyasadan toplatılacak
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 39 ilaç piyasadan toplatılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TİTCK, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı, aralarında Majezik'in de bulunduğu 39... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:52+0300
2021-10-15T17:52+0300
türkiye
ilaç
sağlık bakanlığı
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan toplatılma kararı aldı.Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.İşte o ürünler:
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ilaç, sağlık bakanlığı, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 39 ilaç piyasadan toplatılacak

17:52 15.10.2021
© AAilaç
ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TİTCK, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı, aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan toplatılma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:

Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

İşte o ürünler:
© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)Piyasadan toplatılacak 39 ilaç
Piyasadan toplatılacak 39 ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
Piyasadan toplatılacak 39 ilaç
© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)
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