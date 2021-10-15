https://tr.sputniknews.com/20211015/sarikaya-mhp-itiraz-etti-ak-parti-secim-kanunuyla-ilgili-bazi-duzenlemelerden-vazgecti-1049845776.html

Sarıkaya: MHP itiraz etti, AK Parti seçim kanunuyla ilgili bazı düzenlemelerden vazgeçti

Sarıkaya: MHP itiraz etti, AK Parti seçim kanunuyla ilgili bazı düzenlemelerden vazgeçti

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu üzerinde yürütülen çalışmalarda AK Parti'nin, MHP'nin itirazı üzerine bazı düzenlemelerden... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T11:06+0300

2021-10-15T11:06+0300

2021-10-15T11:06+0300

politika

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muharrem sarıkaya

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siyasi partiler kanunu

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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Kanunları bütçe sonrasına kaldı... Milletvekili transferine de sınırlama' başlıklı yazısında 'Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti, MHP ve BBP'nin bir süredir Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu üzerinde çalıştığını' hatırlattı.AK Parti'nin hazırladığı metnin bazı maddelerine MHP'nin itiraz ettiğini ve metnin AK Parti'ye döndüğünü belirten Sarıkaya, "MHP’nin itirazlarını 7 milletvekili ile sınırlandırılmak istenen daraltılmış bölge, il veya ilçe seçim kurulu başkanlarının en yaşlı üyeler dışında da belirlenebilmesi gibi konular bulunuyor" dedi.Sarıkaya, "Anlaşılan o ki AK Parti de bu düzenlemelerden vazgeçmiş" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:"Türkiye barajının yüzde 7’ye indirilmesi konusunda ise AK Parti ve MHP arasında bir uzlaşı var; ancak buna da BBP itirazı söz konusu. Nitekim BBP lideri Mustafa Destici, dün hazırlayıp sunduğum Habertürk Gündem programında gazeteci arkadaşlarımla birlikte sorularımızı yanıtlarken, yüzde 7 baraja ilişkin itirazını açık yüreklilikle dile getirdi.Barajın hiç olmaması gerektiğini belirtti; ancak bir baraj konulması zorunluluğu varsa bunun en fazla yüzde 3 ile sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Destici bir yönüyle haklı, çünkü ittifak içindeki partilerin barajla ilgili bir engeli yok.Örneğin İYİ Parti mevcut yüzde 10 barajını aşamamakla birlikte, ittifak içinde bulunduğundan dolayı milletvekili çıkardı, TBMM’de grubunu da kurdu. Hatta Trabzon örneğinde olduğu gibi bu ilde MHP milletvekili çıkaramazken, ondan iki puan az oy almış olmasına karşın İYİ Parti bir milletvekili kazandı.Görünen o ki Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, bu konuda bir adım atmak istemiyor; yüzde 7 konusu 'tescillenmiş' bulunuyor. Buna karşın Destici, umudunu koruduğunu belirtti ve barajın en azından yüzde 3’e inmesi gerektiğinin altını çizerken, 'Bizim için sıfır olması daha doğrudur' dedi.Daraltılmış bölge çıktıİkinci konu ise daha önce de buradan vazgeçildiğini aktardığım daraltılmış bölge sistemi… AK Parti daha önce 5 milletvekili ile sınırlandırılmasını istemişti. Ancak MHP’den itiraz gelince bunun 7’ye çıkarılması görüşü dile getirildi. Ancak bundan kesinlikle vazgeçilmiş görünüyor.Vazgeçilen bir diğer madde de seçim kurullarının başkanlarının o il veya ilçedeki en yaşlı hakim olması konusunda AK Parti’nin getirmek istediği düzenlemeye de MHP’nin olumlu bakmaması üzerine vazgeçildi.Grup kurma ve transferÜzerinde çalışılan son taslağa göre metinde barajın yüzde 7’ye indirilmesiyle birlikte üzerinde uzlaşı sağlanan iki konu daha var. Bunlardan biri seçimlere giderken daha önce CHP’nin İYİ Parti’ye milletvekili aktarımında olduğu gibi, 'milletvekili transferiyle grup kurulmasının' önüne geçilmesine yönelik düzenleme var.Buna göre seçime katılmak için partilerin TBMM’de grubu bulunmasının yeterli olacağına ilişkin hüküm metinden çıkarılıyor. Grubu bulunan partilerin seçime katılma hakkını doğrudan kazanmasının önüne geçiliyor.Bunun yanı sıra milletvekili transferlerine de bir düzenleme getirilmesi üzerinde durulduğundan söz edildi. MHP’nin de desteklediği düzenlemede, bir başka partinin listesinden seçime girip kazananların en az bir yıl o partinin milletvekili olarak görev yapmakla yükümlü olması kuralı getirilmesi isteniyor.Ancak BBP lideri Destici’nin AK Parti’nin listesinden seçime girip sonrasında partisinin başına geçmesi anımsandığında olası gibi görünmüyor. Bunun yerine seçime bir yıl kala milletvekillerinin partisinden ayrılması halinde bir başka partiye geçmesi veya başka bir partinin listesinden seçime girmesinin önüne geçilmesine ilişkin bir düzenleme olabileceğine de vurgu yapılıyor."

https://tr.sputniknews.com/20210918/ak-partiden-secim-baraji-ve-anayasa-aciklamasi-1049018478.html

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