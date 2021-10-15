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https://tr.sputniknews.com/20211015/sarj-aleti-icerisine-gizlenmis-uyusturucu-bulundu-1049855160.html
Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:55+0300
2021-10-15T14:55+0300
2021-10-15T15:02+0300
türkiye
uyuşturucu
kahramanmaraş
şarj aleti
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.Bu kapsamda, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.Araçtaki M.Ç'nin üzerinde arama yapan ekipler, şarj aleti içerisine gizlenmiş 10 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan M.Ç. jandarma komutanlığına götürüldü.
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uyuşturucu, kahramanmaraş, şarj aleti
Şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu 14:55 15.10.2021 (güncellendi: 15:02 15.10.2021)
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda,
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçtaki M.Ç'nin üzerinde arama yapan ekipler,
şarj aleti
içerisine gizlenmiş 10 gram esrar
ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç. jandarma komutanlığına götürüldü.