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https://tr.sputniknews.com/20211015/saygi-ozturk-milletvekilinin-esinin-yukselisini-yazmayalim-mi-1049842053.html
Saygı Öztürk: Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı?
Saygı Öztürk: Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı?
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AK Partili bir milletvekilinin eşinin kariyerindeki yükselişini kaleme aldığı yazı dolayısıyla Basın İlan Kurumu’nun (BİK)... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T07:49+0300
2021-10-15T07:49+0300
türkiye
saygı öztürk
açıklama
sözcü
basın ilan kurumu (bik)
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Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında BİK’in gazetelerine ilan kesme cezası vermesine neden olan haberi anlattı ve "BİK'in yaşattığı olayın 'Korumayın, haksız yükselmişse bile yazmayın' anlamına geldiğini" söyledi. Öztürk'ün 'İhaleye çıkarılan haberler' başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:"Basın İlan Kurumu (BİK), özellikle muhalif olarak gördüğü gazetelere her fırsatta resmi ilan ambargosu uyguluyor. Yaşadığımı anlatayım: Trabzon milletvekilinin eşinin bürokraside hızla yükselişini yazmışım. 100 bin liralık tazminat davası açıldı, yerel mahkeme, “Hayır, yazılanlar doğrudur, bir suç yoktur” dedi. İstinaf da “kararın yerinde olduğuna” hükmetti. Basın Konseyi'ne şikayette bulunuldu, Konsey, gazetecilik kuralları içinde haberin yazıldığı, kimseye hakaret ve iftira edilmediği sonucuna vardı. Ama Basın İlan Kurumu, 4 gün gazetemizin resmi ilanını kesti.Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı? Bu ülkenin gençleri kamuya girebilmek için sınavlara katılırken, birilerinin çocuklarının, yakınlarının sınava katılmadan nasıl devlete girdikleri ve nasıl yükseldiklerini yazmayalım mı? Yani, vatandaşın hakkını, hukukunu korumayalım mı? Basın İlan Kurumu'nun bize yaşattığı olay, “Korumayın, haksız yükselmişse bile yazmayın” anlamına geliyor. Vallahi ben gerçekleri yazmaya devam edeceğim. İleride bize ceza verenler haksızlığa uğrarsa onları da yazacağım."
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saygı öztürk, açıklama, sözcü, basın ilan kurumu (bik)

Saygı Öztürk: Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı?

07:49 15.10.2021
© Fotoğraf : YouTubeSaygı Öztürk
Saygı Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AK Partili bir milletvekilinin eşinin kariyerindeki yükselişini kaleme aldığı yazı dolayısıyla Basın İlan Kurumu’nun (BİK) gazetesine 4 günlük ilan kesme cezası verdiğini yazdı.
Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında BİK’in gazetelerine ilan kesme cezası vermesine neden olan haberi anlattı ve "BİK'in yaşattığı olayın 'Korumayın, haksız yükselmişse bile yazmayın' anlamına geldiğini" söyledi.
Öztürk'ün 'İhaleye çıkarılan haberler' başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Basın İlan Kurumu (BİK), özellikle muhalif olarak gördüğü gazetelere her fırsatta resmi ilan ambargosu uyguluyor. Yaşadığımı anlatayım: Trabzon milletvekilinin eşinin bürokraside hızla yükselişini yazmışım. 100 bin liralık tazminat davası açıldı, yerel mahkeme, “Hayır, yazılanlar doğrudur, bir suç yoktur” dedi. İstinaf da “kararın yerinde olduğuna” hükmetti. Basın Konseyi'ne şikayette bulunuldu, Konsey, gazetecilik kuralları içinde haberin yazıldığı, kimseye hakaret ve iftira edilmediği sonucuna vardı. Ama Basın İlan Kurumu, 4 gün gazetemizin resmi ilanını kesti.
Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı? Bu ülkenin gençleri kamuya girebilmek için sınavlara katılırken, birilerinin çocuklarının, yakınlarının sınava katılmadan nasıl devlete girdikleri ve nasıl yükseldiklerini yazmayalım mı? Yani, vatandaşın hakkını, hukukunu korumayalım mı? Basın İlan Kurumu'nun bize yaşattığı olay, “Korumayın, haksız yükselmişse bile yazmayın” anlamına geliyor. Vallahi ben gerçekleri yazmaya devam edeceğim. İleride bize ceza verenler haksızlığa uğrarsa onları da yazacağım."
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