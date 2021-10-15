Selvi: Kılıçdaroğlu’na çağrı çıkarılacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" ifadesi sonrası başlayan soruşturmayı köşesine taşıdı.Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenlenmesinin söz konusu olmadığını belirten "Görevli başsavcı yardımcısı, Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak üzere bir çağrı çıkaracak. Kılıçdaroğlu, tanıklık etmeyi kabul ederse bilgisine başvurulacak. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Elindeki bilgileri ‘Cumhuriyet Savcıları’ ile paylaşırsa siyasi cinayetlerle ilgili soruşturmada mesafe alınmasını sağlayacak. Yok, eğer bilgi vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'siyasi cinayetler' iddiası sonrası başlayan soruşturmayla ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulacağını söyledi. Selvi, "Eğer bilgi vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı AbdulkadirSelvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" ifadesi sonrası başlayan soruşturmayı köşesine taşıdı.
Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenlenmesinin söz konusu olmadığını belirten "Görevli başsavcı yardımcısı, Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak üzere bir çağrı çıkaracak. Kılıçdaroğlu, tanıklık etmeyi kabul ederse bilgisine başvurulacak. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Elindeki bilgileri ‘Cumhuriyet Savcıları’ ile paylaşırsa siyasi cinayetlerle ilgili soruşturmada mesafe alınmasını sağlayacak. Yok, eğer bilgi vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak" dedi.