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https://tr.sputniknews.com/20211015/selvi-kilicdarogluna-cagri-cikarilacak-1049843427.html
Selvi: Kılıçdaroğlu’na çağrı çıkarılacak
Selvi: Kılıçdaroğlu’na çağrı çıkarılacak
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'siyasi cinayetler' iddiası sonrası başlayan soruşturmayla ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T09:45+0300
2021-10-15T09:45+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
abdulkadir selvi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" ifadesi sonrası başlayan soruşturmayı köşesine taşıdı.Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenlenmesinin söz konusu olmadığını belirten "Görevli başsavcı yardımcısı, Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak üzere bir çağrı çıkaracak. Kılıçdaroğlu, tanıklık etmeyi kabul ederse bilgisine başvurulacak. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Elindeki bilgileri ‘Cumhuriyet Savcıları’ ile paylaşırsa siyasi cinayetlerle ilgili soruşturmada mesafe alınmasını sağlayacak. Yok, eğer bilgi vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak" dedi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi

Selvi: Kılıçdaroğlu’na çağrı çıkarılacak

09:45 15.10.2021
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'siyasi cinayetler' iddiası sonrası başlayan soruşturmayla ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulacağını söyledi. Selvi, "Eğer bilgi vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" ifadesi sonrası başlayan soruşturmayı köşesine taşıdı.
Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenlenmesinin söz konusu olmadığını belirten "Görevli başsavcı yardımcısı, Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak üzere bir çağrı çıkaracak. Kılıçdaroğlu, tanıklık etmeyi kabul ederse bilgisine başvurulacak. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Elindeki bilgileri ‘Cumhuriyet Savcıları’ ile paylaşırsa siyasi cinayetlerle ilgili soruşturmada mesafe alınmasını sağlayacak. Yok, eğer bilgi vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak" dedi.
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