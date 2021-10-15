Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211015/stanley-kubrickin-yarim-kalan-filmi-tamamlaniyor-1049841741.html
Stanley Kubrick’in yarım kalan filmi tamamlanıyor
Stanley Kubrick’in yarım kalan filmi tamamlanıyor
Yönetmen Cary Joji Fukunaga, Kubrick'in yarıda kalan filmi "Napoleon"un senaryosunun tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçeceklerini belirtti 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T07:12+0300
2021-10-15T07:12+0300
yaşam
sinema
film
senaryo
stanley kubrick
cary joji fukunaga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104234/86/1042348655_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_30e721acaf744f4044a8ab551b3f48ac.jpg
'True Detective', 'Maniac' ve son Bond filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'un yönetmeni Cary Joji Fukunaga, Stanley Kubrick’in Napolyon Bonapart’a odaklanan ancak çeşitli sebeplerden dolayı tamamlanamayan 'Napoleon' adlı filminin senaryosunu tamamladığını duyurdu.2016 yılında "Napoleon" adlı filmin, HBO ve Steven Spielberg ortaklığında hazırlanacak bir mini dizi olarak ekranlara geleceği konuşuluyordu. Bahsi geçen projenin başında da yönetmen Cary Joji Fukunaga'nın yer alacağı belirtiliyordu.'Bir sonraki aşamaya geçilecek'Play Tuşu'nun haberine göre, proje için çalışmalara başlayan ve Kubrick’in St. Albans’taki evinin çalışma odasında fazlasıyla vakit geçirdiğini aktaran Fukunaga, yaptığı bir açıklamayla Napoleon’un senaryosunun çoktan tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçeceklerini söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104234/86/1042348655_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_d9ee1be4e13578a7eeea0d6a99acec06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinema, film, senaryo, stanley kubrick, cary joji fukunaga

Stanley Kubrick’in yarım kalan filmi tamamlanıyor

07:12 15.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKaro Film Oktyabr Sinema Salonu, Moskova, Rusya
Karo Film Oktyabr Sinema Salonu, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Yönetmen Cary Joji Fukunaga, Kubrick'in yarıda kalan filmi "Napoleon"un senaryosunun tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçeceklerini belirtti
'True Detective', 'Maniac' ve son Bond filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'un yönetmeni Cary Joji Fukunaga, Stanley Kubrick’in Napolyon Bonapart’a odaklanan ancak çeşitli sebeplerden dolayı tamamlanamayan 'Napoleon' adlı filminin senaryosunu tamamladığını duyurdu.
2016 yılında "Napoleon" adlı filmin, HBO ve Steven Spielberg ortaklığında hazırlanacak bir mini dizi olarak ekranlara geleceği konuşuluyordu. Bahsi geçen projenin başında da yönetmen Cary Joji Fukunaga'nın yer alacağı belirtiliyordu.

'Bir sonraki aşamaya geçilecek'

Play Tuşu'nun haberine göre, proje için çalışmalara başlayan ve Kubrick’in St. Albans’taki evinin çalışma odasında fazlasıyla vakit geçirdiğini aktaran Fukunaga, yaptığı bir açıklamayla Napoleon’un senaryosunun çoktan tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçeceklerini söyledi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:49Saygı Öztürk: Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı?
07:28Pakistan'da küresel ısınma krizi: 2050'ye kadar su kalmayacak
07:12Stanley Kubrick’in yarım kalan filmi tamamlanıyor
06:54Eşi de ölü bulunmuştu: Kayıp otelcinin öldürüldüğü ortaya çıktı
06:49Afyonkarahisar'da 9 ortaokul öğrencisi zehirlendi
06:38ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Yemen ve ikili ilişkileri görüştü
06:13Cumhurbaşkanı'na sigara ile otomobillerden alınan vergiyi artırma yetkisi verildi
05:37Devlet hastanelerine randevu alamayan vatandaşların tepkisi Twitter'da gündem oldu
05:22Instagram canlı yayınlarına hatırlatıcı ve test özelliği geliyor
05:15Rus doktorlar mıknatıs yutan 9 yaşındaki çocuğu kurtardı
05:01Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
04:45Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay
04:00Belarus-Polonya sınırında bir sığınmacının cesedine rastlandı
03:44Macaristan: Sputnik V üretim teknolojisini bu yıl Rusya'dan alacağız
03:28Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak
03:16Avrupa yönetimi sosyal medyadan atıştı: AB dönem Başkanı Jansa, AP heyetine 'Soros kuklaları' dedi
03:11Roscosmos, İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununu uzaya gönderdi
02:40ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi
02:37Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek
02:23Emniyetten iki günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası