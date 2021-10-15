Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211015/tahrandaki-kedi-muzesi-insanlarin-kedilerle-bagini-guclendiriyor-1049853392.html
Tahran'daki 'Kedi Müzesi' insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
Tahran'daki 'Kedi Müzesi' insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
İran'ın başkenti Tahran'daki sıra dışı 'Kedi Müzesi' insanların, kediler hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:32+0300
2021-10-15T14:33+0300
yaşam
iran
kedi
tahran
müze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049853020_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4a35b489f86ce6d1305a944e49a46982.jpg
iran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049853020_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f5c1791c973324df8b6964c4a739bbea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, iran, kedi, tahran, müze

Tahran'daki 'Kedi Müzesi' insanların kedilerle bağını güçlendiriyor

14:32 15.10.2021 (güncellendi: 14:33 15.10.2021)
Abone ol
İran'ın başkenti Tahran'daki sıra dışı 'Kedi Müzesi' insanların, kediler hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı kurmasına yardımcı oluyor.
© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda iki yıl önce açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze çeşitli cinslerde onlarca kediye de ev sahipliği yapıyor.

Tahran&#x27;ın Kişaverzi Bulvarı&#x27;nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda iki yıl önce açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze çeşitli cinslerde onlarca kediye de ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda iki yıl önce açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze çeşitli cinslerde onlarca kediye de ev sahipliği yapıyor.

© AA / Fatemeh Bahrami

Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını güçlendiriyor. Kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkıyor.

Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını güçlendiriyor. Kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Fatemeh Bahrami

Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını güçlendiriyor. Kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkıyor.

© AA / Fatemeh Bahrami

İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.

İranlı Şair Ubeyd Zakani&#x27;nin &quot;Fare ve Kedi&quot; hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Fatemeh Bahrami

İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.

© AA / Fatemeh Bahrami

Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söylüyor.

Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söylüyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Fatemeh Bahrami

Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söylüyor.

© AA / Fatemeh Bahrami
Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Fatemeh Bahrami
© AA / Fatemeh Bahrami
Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Fatemeh Bahrami
201101
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce