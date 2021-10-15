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https://tr.sputniknews.com/20211015/tahrandaki-kedi-muzesi-insanlarin-kedilerle-bagini-guclendiriyor-1049853392.html
Tahran'daki 'Kedi Müzesi' insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
Tahran'daki 'Kedi Müzesi' insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
İran'ın başkenti Tahran'daki sıra dışı 'Kedi Müzesi' insanların, kediler hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:32+0300
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yaşam
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Tahran'daki 'Kedi Müzesi' insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
14:32 15.10.2021 (güncellendi: 14:33 15.10.2021)
İran'ın başkenti Tahran'daki sıra dışı 'Kedi Müzesi' insanların, kediler hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı kurmasına yardımcı oluyor.
© AA / Fatemeh Bahrami
Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda iki yıl önce açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze çeşitli cinslerde onlarca kediye de ev sahipliği yapıyor.
Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda iki yıl önce açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze çeşitli cinslerde onlarca kediye de ev sahipliği yapıyor.
© AA / Fatemeh Bahrami
Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını güçlendiriyor. Kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkıyor.
Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını güçlendiriyor. Kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkıyor.
© AA / Fatemeh Bahrami
İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.
İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.
© AA / Fatemeh Bahrami
Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söylüyor.
Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söylüyor.
© AA / Fatemeh Bahrami
© AA / Fatemeh Bahrami