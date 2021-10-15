https://tr.sputniknews.com/20211015/taksimde-taksi-denetimi-2-taksi-trafikten-men-edildi-1049850625.html

Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

Taksim’de taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, iki ticari taksi trafikten men edilerek, sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ceza uygulanan şoförler... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T13:01+0300

2021-10-15T13:01+0300

2021-10-15T13:57+0300

türkiye

trafik

taksim

taksi

denetim

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İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kısa mesafelerde yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülerin belirlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik denetimler sürüyor.Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimde, 2 ticari taksi trafikten men edilerek sürücülere cezai işlem uygulandı. Taksi şoförleri cezai işlem uygulayan trafik polislerine tepki gösterdi.'Ekmeğimle oynuyorsunuz'Kısa mesafeden dolayı yolcu almadığı belirlenen bir taksi şoförünün aracı çekilerek cezai işlem uygulandı. Cezadan sonra taksi şoförü, "Ben buraya yolcu getirdim hiçbir saygısızlık da yapmadım, ekmeğimle oynuyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.'Paydos ettiğim için yolcu almadım'Öte yandan paydos ettiğini iddia ederek bu sebeple yolcu almadığını söyleyen bir diğer taksi şoförü, “Paydos ettikten sonra yolcu alma mecburiyetim yok. Müşteri indirdim, paydos ettim. Ben 24 saat aralıksız çalışmak zorunda mıyım?” dedi. Taksiye alınmayan müşteri ise, "Yolcu almayan dördüncü araçsınız. Dördüncü kez geri çevriliyorum’’ diyerek taksi şoförüne tepki gösterdi.Emniyet güçlerince taksilere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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trafik, taksim, taksi, denetim