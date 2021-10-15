https://tr.sputniknews.com/20211015/tbmm-baskani-sentop-mazlum-halklar-bizim-gayretimizi-daha-da-guclenmemizi-bekliyor-1049863267.html

TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor

TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstikbale bizimle birlikte yürüme arzusundaki mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor." dedi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T18:29+0300

2021-10-15T18:29+0300

2021-10-15T18:29+0300

politika

tbmm

mustafa şentop

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Çankırı Karatekin Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni için Rektörlük binasına gelen Şentop ilk olarak "İstiklal Marşı-İstiklal Yolu" sergisinin açılışına katıldı.Mehmet Akif Ersoy'un 15 Ekim 1920 Cuma günü Ulu Cami'de verdiği vaazın 101'inci yıl dönümünde camiyi ziyaret ederek cuma namazı kıldıklarını belirten Şentop, "Bu mübarek hatırayı anmak, anlamak ve hatırlatmak için buradayız." diye konuştu.Akif'in Ankara'da kalmak yerine tam istiklal davasına milleti gönülden bağlamak için TBMM'den izin istediğini dile getiren Şentop, şöyle devam etti:Kocaeli ve çevresinde İngilizlerin denetimleri artırması üzerine ordunun silah ve cephane tedariğinin İnebolu Limanı'na kaydırıldığını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:Çankırı'ya getirilen cephanelerin Kalecik üzerinden Ankara'ya ulaştırıldığını aktaran Şentop, "İstiklal Yolu dediğimiz İnebolu - Ankara arası 344 kilometredir. Bugünkü imkanlarımızla 344 kilometrelik mesafeyi birkaç saatte gidebiliriz. O günün şartları ve imkanlarını düşündüğümüzde insanüstü bir fedakarlık gösterdiklerini biliyor ve anlıyoruz. Bu sebeple istiklalimizi temin eden, milletimize hizmet eden bütün büyüklerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.Akif'in milli dava etrafında insanları toplayıp birleştirmek için yola çıktığında İstiklal Yolu olarak isimlendirilen bu yolu seçtiğini vurgulayan Şentop, "Güzergah üzerindeki köylere uğrayan Akif, camilerde vaazlar vererek halkı irşat eder ve Milli Mücadele'ye destek vermeleri için teşvik eder. Akif, 15 Ekim 1920 Cuma günü de Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Ulu Cami'de vaaz verir." dedi.Hürriyetin öneminin altını çizen Şentop, "100 yıl önce bu toprakların bir kısmında, cuma namazının kılınamayacağı bir durum, işgal durumu vardı. Çünkü millet esaret tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bugün merhum Akif'in Çankırı'ya gelişinin ve Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde verdiği vaazın 101'inci seneidevriyesindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere bütün milletimizin geçmişte yaşadığımız buhranlı günleri bilmelerini ve bu şuurla istikbal planlarını yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.Türkiye'nin önerisiyle 2021 yılının UNESCO tarafından Selçuklu dönemi Türk aydınlarından üç büyük şahsiyet için anma yılı ilan edildiğini hatırlatan Şentop, 2021 yılının büyük Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü, Ahmet Yesevi müritlerinden hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin 750'nci ve Türk esnaf teşkilatlanmasının kurucu öncüsü Ahi Evran'ın da doğumunun 850'nci yıl dönümü olduğunu belirtti.2021-2022 akademik yılın başta Karatekin Üniversitesi öğrencileri, hocaları için olmak üzere bütün üniversitelere hayırlı olması temennisinde bulunan Şentop, şunları kaydetti:

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tbmm, mustafa şentop