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https://tr.sputniknews.com/20211015/ticaret-bakani-mus-2022de-ihracatcilarimiza-5-milyar-250-milyon-tl-destek-vermeyi-onguruyoruz-1049868181.html
Ticaret Bakanı Muş: 2022'de ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngürüyoruz
Ticaret Bakanı Muş: 2022'de ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngürüyoruz
Ticaret Bakanı Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T21:49+0300
2021-10-15T21:49+0300
ekonomi
türkiye
mehmet muş
destek
ticaret bakanlığı
ihracat
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:
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türkiye, mehmet muş, destek, ticaret bakanlığı, ihracat

Ticaret Bakanı Muş: 2022'de ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngürüyoruz

21:49 15.10.2021
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Ticaret Bakanı Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.
Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:
"2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."
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