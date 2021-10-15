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https://tr.sputniknews.com/20211015/trafik-polisi-kacmak-isteyen-otomobili-durdurmaya-calisirken-metrelerce-suruklendi-1049849079.html
Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T12:20+0300
2021-10-15T12:24+0300
trafik polisi
türkiye
kocaeli
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İzmit’te rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, bir otomobili durdurdu.Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Öte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsize sarılarak yardım istiyor.
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trafik polisi, kocaeli

Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi

12:20 15.10.2021 (güncellendi: 12:24 15.10.2021)
© İHAKocaeli'de metrelerce sürüklenen trafik polisi
Kocaeli'de metrelerce sürüklenen trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İzmit’te rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, bir otomobili durdurdu.
Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.
Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsize sarılarak yardım istiyor.
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