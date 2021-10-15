https://tr.sputniknews.com/20211015/trafik-polisi-kacmak-isteyen-otomobili-durdurmaya-calisirken-metrelerce-suruklendi-1049849079.html

Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi

Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T12:20+0300

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trafik polisi

türkiye

kocaeli

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İzmit’te rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, bir otomobili durdurdu.Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Öte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsize sarılarak yardım istiyor.

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trafik polisi, kocaeli