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https://tr.sputniknews.com/20211015/umitcan-uygun-aleyna-cakir-davasinda-tekrar-hakim-karsisinda-ailesiyle-arasini-ben-duzelttim-1049863484.html
Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, hakkında açılan 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' davasında suçlamaları kabul etmedi. Uygun... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T18:34+0300
2021-10-15T18:34+0300
türkiye
aleyna çakır
ümitcan uygun
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Ankara Keçiören'de geçen yıl 3 Haziran'da meydana gelen ve kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu.Soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.Duruşmaya cezaevinden katıldıÜmitcan Uygun'un, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan Uygun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile cezaevinden bağlandı.'Aleyna'nın yaşadığı ev bana aitti'Duruşmada savunma yapan Ümitcan Uygun, Sema Esen'in yaşadığı evin kendisinin ve tüm faturalarının kendi adına olduğunu öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.Uygun, "Biz Aleyna'yla yaşarken, ağabeyi geldi bizde kaldı. Yanında kız arkadaşı da vardı. Onları 10 gün misafir ettik. Aleyna’nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyi ile konuşup onları barıştırdım" dedi.Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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aleyna çakır, ümitcan uygun

Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim

18:34 15.10.2021
© AAÜmitcan Uygun
Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, hakkında açılan 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' davasında suçlamaları kabul etmedi. Uygun, Çakır'ın yaşadığı evin kendisine ait olduğunu ve ailesiyle arasını kendisinin düzelttiğini öne sürdü.
Ankara Keçiören'de geçen yıl 3 Haziran'da meydana gelen ve kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.
Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu.
Soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Duruşmaya cezaevinden katıldı

Ümitcan Uygun'un, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan Uygun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile cezaevinden bağlandı.

'Aleyna'nın yaşadığı ev bana aitti'

Duruşmada savunma yapan Ümitcan Uygun, Sema Esen'in yaşadığı evin kendisinin ve tüm faturalarının kendi adına olduğunu öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.
Uygun, "Biz Aleyna'yla yaşarken, ağabeyi geldi bizde kaldı. Yanında kız arkadaşı da vardı. Onları 10 gün misafir ettik. Aleyna’nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyi ile konuşup onları barıştırdım" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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