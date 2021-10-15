https://tr.sputniknews.com/20211015/uui-uzayda-yonunu-kaybetti-rusyaya-ait-bolumun-motorlari-devreye-sokuldu-1049858737.html

UUİ uzayda yönünü kaybetti, Rusya'ya ait bölümün motorları devreye sokuldu

UUİ uzayda yönünü kaybetti, Rusya'ya ait bölümün motorları devreye sokuldu

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), ilk uzay filminin çekimleri için uzaya giden ekibin Dünya’ya dönüşü için kullanılacak Soyuz MS-18 uzay aracının motorları... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T16:23+0300

2021-10-15T16:23+0300

2021-10-15T16:24+0300

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NASA’nın yayınladığı kozmonotların kontrol merkezi ile gerçekleştirdiği konuşmaların kayıtlarına göre Rus kozmonot Anton Şkaplerov, “(İstasyonun ABD’ye ait bölümünden) Meslektaşlarımızdan yönün kaybedildiğine ilişkin acil durum mesajı aldık” ifadelerini kullandı.Moskova bölgesindeki kontrol merkezinden uzmansa Soyuz MS-18 uzay aracının motorları test edilirken istasyonun yönünü kaybettiğini ifade etti.Yönünün normal hale getirilmesi için istasyonun Rusya’ya ait bölümündeki motorlar harekete geçirildi.Roscosmos’a bağlı olan Rus Roket ve Uzay Şirketi Energiya’dan yapılan açıklamada, “Rusya’ya ait bölümünün ana operasyon kontrol grubunun eylemleri sayesinde istasyonun yönü hızlıca yeniden bulundu” ifadeleri kullanıldı.‘Mürettebatın hayatını tehlikeye atacak bir durum yoktu’Roscosmos’tan yapılan açıklamada durumun mürettebatın hayatını tehlikeye atmadığı belirtildi.ABD’nin kontrol merkezi, Soyuz aracının motorlarının test sırasında kapanmadığını, ancak sadece yakıt tüketim sınırına ulaştığında durduğunu tahmin ediyor.

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roscosmos, uluslararası uzay istasyonu, uzay aracı