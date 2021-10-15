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Wall Street Journal: ABD'de birçok federal yargıç davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattı
Wall Street Journal: ABD'de birçok federal yargıç davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattı
Wall Street Journal gazetesinin araştırması, 131 federal yargıcın 2010 ve 2018 yılları arasında davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattığını ortaya... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T21:39+0300
2021-10-15T21:39+0300
dünya
abd
wall street journal
yargıç
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Wall Street Journal gazetesinin söz konusu araştırma haberinde, birçok federal yargıcın kurumsal davalara bakarken hisse alım satımı yaptığı kaydedildi.Haberde, 2010 ve 2018 yılları arasında kurumsal davalara bakan 131 federal yargıcın veya ailelerinin söz konusu şirketlerin hissesine sahip olduğunun tespit edildiği aktarıldı.'Tek bir hisseye sahip olmaları durumunda davadan çekilmelerini gerektir'Yargıçlar veya ailelerinin davalar devam ederken hisse senedi alım satımı yaptığı belirtilen haberde, yargıçların neredeyse yarısının bir dava devam ederken birden fazla kez işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.Haberde, tarafsızlık için federal hukuk ve etik kurallarının yargıçların, bir davada davacı veya davalı olan bir şirkette kendileri, eşleri veya reşit olmayan çocuklarının tek bir hisseye sahip olmaları durumunda davadan çekilmelerini gerektirdiği aktarıldı.'Bazı yargıçlar durumdan haberdar olmadıklarını söyledi'Gazete ile iletişime geçen bazı yargıçların kendileri adına hesaplarını yöneten komisyoncu veya danışmanların davalar sırasında şirketlerin hisselerini alıp sattıkları ve durumdan haberdar olmadıklarını söylediği kaydedildi.Haberde, ABD Mahkemeleri İdari Ofisinin ise yargıçları mali durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği konusunda uyardığı belirtildi.
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abd, wall street journal, yargıç

Wall Street Journal: ABD'de birçok federal yargıç davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattı

21:39 15.10.2021
© Sputnik / Valery Melnikov / Fotoğraf bankasına girABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Valery Melnikov
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Wall Street Journal gazetesinin araştırması, 131 federal yargıcın 2010 ve 2018 yılları arasında davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattığını ortaya koydu.
Wall Street Journal gazetesinin söz konusu araştırma haberinde, birçok federal yargıcın kurumsal davalara bakarken hisse alım satımı yaptığı kaydedildi.
Haberde, 2010 ve 2018 yılları arasında kurumsal davalara bakan 131 federal yargıcın veya ailelerinin söz konusu şirketlerin hissesine sahip olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

'Tek bir hisseye sahip olmaları durumunda davadan çekilmelerini gerektir'

Yargıçlar veya ailelerinin davalar devam ederken hisse senedi alım satımı yaptığı belirtilen haberde, yargıçların neredeyse yarısının bir dava devam ederken birden fazla kez işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.
Haberde, tarafsızlık için federal hukuk ve etik kurallarının yargıçların, bir davada davacı veya davalı olan bir şirkette kendileri, eşleri veya reşit olmayan çocuklarının tek bir hisseye sahip olmaları durumunda davadan çekilmelerini gerektirdiği aktarıldı.

'Bazı yargıçlar durumdan haberdar olmadıklarını söyledi'

Gazete ile iletişime geçen bazı yargıçların kendileri adına hesaplarını yöneten komisyoncu veya danışmanların davalar sırasında şirketlerin hisselerini alıp sattıkları ve durumdan haberdar olmadıklarını söylediği kaydedildi.
Haberde, ABD Mahkemeleri İdari Ofisinin ise yargıçları mali durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği konusunda uyardığı belirtildi.
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